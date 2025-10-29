Gli alunni della scuola primaria Rodari di Cesano Maderno sono stati ospiti a Palazzo Pirelli per una visita didattica.

Gli alunni della Rodari in visita didattica a Palazzo Pirelli

Nell’accogliere la scolaresca, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani ha posto l’accento sulla necessità di coinvolgere i giovani, stimolando la loro curiosità:

“In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini e in cui la partecipazione al voto, nelle elezioni di qualsiasi livello, è bassissima, dobbiamo cercare di stimolare la curiosità dei più giovani verso le istituzioni. Solo così, crescendo, potranno diventare protagonisti dello sviluppo delle loro comunità. Le visite delle scuole lombarde in Consiglio regionale sono un investimento sul futuro e un’esperienza di crescita all’insegna dei valori della democrazia e della conoscenza”.

Alunni seduti sui banchi del Consiglio comunale

La scolaresca, composta dagli alunni delle classi 5^B, 5^C e 5^D, accompagnata dagli insegnanti Concetta Ambrogio, Simone Morano, Roberta Zumbaio, Francesca Monorchio, Christian Valente, Elena Radice, Alice Terenghi, Rosantonia Longoni ed Enrica Molteni, ha preso posto tra i banchi dei consiglieri regionali e ha ascoltato le spiegazione sul funzionamento e sulle prerogative dell’assemblea legislativa, con particolare riguardo ai passaggi relativi all’elezione dell’Ufficio di presidenza, alla composizione della Giunta regionale e alle modalità di voto.

L’incontro con l’ex sindaco Gigi Ponti

Ha partecipato all’incontro anche un cesanese d’eccezione, il consigliere regionale Gigi Ponti (Pd), che ha raccontato la sua lunga esperienza politica iniziata come sindaco di Cesano Maderno (ruolo che ha ricoperto per quattro mandati). Al centro dell’incontro gli studenti hanno posto le loro idee e i loro spunti in merito ai temi della sicurezza, della raccolta rifiuti, della educazione scolastica e della partecipazione.

L’approvazione di une legge regionale

I ragazzi, guidati dai funzionari del Consiglio regionale, hanno poi simulato il procedimento di approvazione di una legge regionale attraverso il sistema elettronico di votazione dell’Aula che ha suscitato grande interesse e curiosità. Infine, gli alunni hanno potuto ammirare il panorama su Milano e la Lombardia dal 26esimo piano di Palazzo Pirelli, il Piano della Memoria, da cui hanno potuto scattare foto a ricordo della visita.