Gli amanti della pallacanestro possono esultare, anche Concorezzo ha il suo campo da basket

Momento di festa per gli appassionati di pallacanestro (e dello sport in generale) di Concorezzo. Questa mattina, sabato 17 dicembre 2022, l'Amministrazione comunale ha infatti inaugurato ufficialmente il nuovo campo da basket. Ospiti d'onore del taglio del nastro della struttura, allestita all'interno del Parco Scaccabarozzi, l'ex cestista della Nazionale Pierluigi Marzorati e alcuni giovani del vivaio Olimpia.

Intervento da circa 190.000 euro

Un'inaugurazione tanto attesa e che ha richiamato al "Buron" (questo il nome "storico" del Parco Scaccabarozzi) tantissimi giovani, nonostante il meteo non certo favorevole. Questa mattina l'Amministrazione comunale di Concorezzo ha ufficialmente inaugurato la nuova struttura: si tratta di un campo polivalente per giocare a basket e, previo montaggio delle strutture per il sostegno della rete removibile, anche a pallavolo accessibile e immerso nel verde. E’ realizzato con un manto sintetico impermeabile colato in opera e composto da resine acriliche miscelate con sabbia quarzifera. Le dimensioni esterne sono di 19 x 32 metri e i campi da basket e pallavolo hanno dimensioni regolamentari. I lavori al parco Scaccabarozzi hanno visto anche la realizzazione di un viale in masselli autobloccanti che collega l’ingresso pedonale di via Verdi e l’ingresso pedonale di via Pio XI al campo di basket e all’area giochi. Si tratta di un lavoro realizzato con l’obiettivo di rendere accessibili le diverse aree del parco abbattendo le barriere architettoniche prima presenti. I lavori al Parco Scaccabarozzi hanno visto un investimento complessivo di 190mila euro di fondi regionali.

"Grande attenzione allo sport"

L'onore di effettuare il taglio del nastro è andato al sindaco Mauro Capitanio, che nel suo discorso inaugurale ha sottolineato la grande attenzione rivolta dalla sua Amministrazione alle strutture sportive presenti in paese.

"Per prima cosa un ringraziamento a Regione Lombardia, che anche in questo caso ha sostenuto il progetto con fondi importanti - ha dichiarato il primo cittadino - Dal canto nostro, da quando ci siamo insediati, abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per gli impianti sportivi di Concorezzo: abbiamo rifatto la pista d'atletica, quella di pattinaggio e riqualificato il centro tennis. Con l'opera di oggi facciamo qualcosa in più, andando a intervenire su qualcosa non strettamente legato a una società sportiva. Il campo di Parco Scaccabarozzi sarà aperto a tutti e sono convinto che sarà molto apprezzato non solo dai giovani, ma anche da qualche "pensionato" con la passione per la pallacanestro... Crediamo molto nello sport e nei valori che riesce a veicolare".

Al fianco del sindaco Capitanio, come detto, alcuni giocatori del settore giovanile dell'Olimpia Milano (che hanno avuto l'onore di "battezzare" uno dei due canestri) e l'ex giocatore della Nazionale Pierluigi Marzorati.

"Ringrazio l'Amministrazione per l'invito, sono davvero felice di essere qui oggi - ha commentato il simbolo della Pallacanestro Cantù - Mi permetto solo di dire due cose. Ai giovani: abbiate cura di questo posto, pensate sempre che dopo di voi lo userà qualcun altro e vorrà trovarlo nelle stesse condizioni in cui l'avete trovato voi. Al sindaco: adesso fa freddo, ma in vista dell'estate bisognerà mettere una fontanella (ride, ndr)... Prevedo lunghi pomeriggi di gioco!".

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Il saluto di Regione Lombardia

L'inaugurazione, avvenuta alla presenza di numerosi membri dell'Amministrazione comunale, del Luogotenente dei Carabinieri Fulvio Carotenuto e degli agenti di Polizia locale di Concorezzo, è stata accolta con grande soddisfazione anche dagli esponenti di Regione Lombardia. Al taglio del nastro, infatti, erano presenti i consiglieri regionali Alessandro Corbetta e Andrea Monti e l'assessore con deleghe a Giovani e Sport Martina Cambiaghi.

"E' sempre bello essere qui in momenti come questo - ha dichiarato la Cambiaghi - Un ringraziamento al sindaco Capitanio e a tutti l'Amministrazione per il grande impegno che stanno dimostrando in questo ambito. Il parco non solo sarà accessibile a tutti, ma anche inclusivo e permetterà a tutti di giocare". "Dopo due anni difficili a causa della pandemia è importante avere spazi come questo - ha commentato il consigliere Monti - Regione Lombardia ha sempre mostrato grande attenzione allo sport e ai suoi valori, come dimostrato anche dal Piano Fontana". "Nonostante il tempo uggioso quella di oggi è una splendida giornata - ha concluso il consigliere Corbetta - Un campo del genere permetterà di sviluppare quella socialità che tanto serve ai nostri ragazzi. Ai giovani chiedo solo di avere rispetto di questa struttura e di non rovinarla".

Al termine dei saluti ufficiali spazio ai ragazzi della Pallacanestro Concorezzo e dell'Olimpia Milano, che hanno iniziato a "collaudare" il campo con i primi tiri da tre e le prime sfide a "fulmine" (con la straordinaria partecipazione anche del sindaco).