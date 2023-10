Gli "Amici del Masciocco" e la onlus "San Desiderio" fanno squadra per le famiglie del territorio

Gli "Amici del Masciocco" di Camparada e la "San Desiderio" di Correzzana fanno squadra per le famiglie del territorio. L'associazione ha consegnato alla onlus una donazione del valore di 3500 euro, il ricavato della sottoscrizione a premi dell'ultima Sagra di Ferragosto.

"Amici del Masciocco" "San Desiderio" fanno squadra per le famiglie del territorio

Masciocco, da sempre, fa rima con solidarietà. E l'ennesima dimostrazione è arrivata nella serata di ieri, martedì 24 ottobre, con la consegna del ricavato della vendita dei biglietti della sottoscrizione a premi di questa estate. Un tesoretto da 3500 euro che il presidente degli "Amici del Masciocco" Davide Ravasi, insieme ad alcuni volontari, ha simbolicamente consegnato a Loredana Galbiati, presidente della onlus "San Desiderio" che a Correzzana coordina le attività dell'asilo nido e della scuola materna parrocchiale. Presente alla cerimonia anche il parroco, don Mauro Viganò.

La destinazione della donazione

La donazione, come detto, verrà destinata in favore delle famiglie più bisognose del territorio, come spiegato dalla stessa presidente:

"Questa somma ci permetterà di aiutare diverse famiglie ad accedere ai servizi scolastici della San Desiderio attraverso una veste più istituzionale come accade per le scuole paritarie. Sempre grazie a questa donazione sarà inoltre possibile fornire, attraverso la presenza di figure specializzate, una maggiore attenzione ai bambini che evidenziano bisogni particolari e che si manifestano maggiormente proprio nella fascia 0-6 anni. Già in passato gli Amici del Masciocco erano intervenuti per una situazione di bisogno nella nostra realtà e oggi confermano la grande generosità che da sempre li distingue: a nome di tutta la San Desiderio porgo il mio più sincero ringraziamento"

Vicini ai bisogni del territorio

Il momento di ieri è stato solo il primo di tanti. Nelle prossime settimane, come di consueto, l'associazione consegnerà parte del ricavato della Sagra di Ferragosto anche a molte altre realtà di volontariato del territorio, tenendo fede all'impegno di sostegno e solidarietà che da sempre è fondamento dell'attività dell'associazione camparadese.