Gli Amici della Brianza aiutano l'associazione Carrobiolo

Il grande cuore degli "Amici della Brianza" a favore dell'associazione Carrobiolo di Monza.

Un aiuto all'associazione Carrobiolo

Nei giorni scorsi è avvenuto l’incontro presso Cascina Cantalupo di Monza con le referenti dell’Associazione Carrobiolo e una rappresentanza degli "Amici della Brianza", l'ormai celebre squadra di calcio amatoriale che raggruppa giocatori di Casatenovo, Biassono e Vedano al Lambro. La visita è stata organizzata per consegnare la somma di denaro raccolta dalla compagine amatoriale brianzola, grazie all’asta organizzata per la maglia ufficiale dell’Inter, autografata dal campione argentino Lautaro Martinez: asta organizzata in occasione del trofeo “Hearts without Borders”. Maglia che ha fatto un viaggio simbolico dall’Italia alla Scozia, dove gli "Amici della Brianza" hanno voluto portarla con loro durante la trasferta a Edimburgo, in occasione del Trofeo oltre Manica. Il grande cuore degli “appassionati calciofili brianzoli” ha fatto breccia ancora una volta, grazie a questo gesto sincero e voluto fortemente, per aiutare l’associazione di Monza, molto impegnata in lodevoli progetti rivolti al sociale sul territorio monzese.

I ringraziamenti dell'associazione

“Siamo felicissime di questa collaborazione che consentirà di valorizzare e potenziare i lavori di restyling degli spazi comuni dedicati ai bambini, ai ragazzi e alle mamme che verranno eseguiti in collaborazione con i ragazzi del liceo Gandhi di Besana. Questa donazione consentirà di acquistare i materiali più adatti per rendere Cascina Cantalupo ancora più accogliente e bella per i suoi abitanti” ha sottolineato Serena Pierazzo, responsabile del Progetto Cascina Cantalupo e Associazione Carrobiolo, alla quale si è unità Cinzia Pasquale, collaboratrice all’interno dell’associazione.

Il presidente degli "Amici della Brianza"

“Siamo contenti di questa iniziativa e di poter organizzare questi eventi, che grazie alla nostra visibilità sul territorio, ci danno la possibilità di raccogliere fondi, che poi devolviamo completamente ad associazioni meritevoli come Carrobiolo; il cuore degli ADB’s è grande e a noi piace continuare a dimostrarlo con questi gesti sinceri" ha dichiarato il presidente Fabio Di Pasquali durante la consegna dell’assegno simbolico alle responsabili del progetto. “Quel poco che abbiamo, accompagnato al nostro genuino impegno verso il prossimo che ha bisogno del nostro aiuto, ci riempie sempre di gioia. Un onore poter regalare dei sorrisi a chi ne ha bisogno” ha voluto fare eco al presidente il Team Manager, Umberto Floriani.

Prossima tappa Casatenovo

Il grande cuore degli "Amici della Brianza" non ci delude ancora una volta e ora l’attesa è trepidante in occasione del prossimo evento organizzato per il 7 giugno a Casatenovo nel cuore della verde Brianza, dove la squadra di calcio amatoriale organizzerà il suo secondo evento del 2025, a favore della Fondazione Eridania Insuperabili, che si preannuncia come l’ennesimo appuntamento da non perdere. "Viva le passioni, viva le azioni di buon cuore a servizio del prossimo".