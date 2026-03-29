Gli Amici della Brianza in udienza da Papa Leone XIV

Gli Amici della Brianza, l’associazione con sede a Casatenovo e che racchiude al suo interno diversi soci volontari di Biassono, Vedano Al Lambro, Lissone, Villasanta e Sovico, mercoledì mattina sarà a Roma in udienza da Papa Leone XIV.

In udienza da Papa Leone XIV

Il cuore grande degli Amici della Brianza & Rappresentativa Italian Friends Aps non conosce confini: la stagione benefica 2026 si inaugura con l’udienza dal Santo Padre. Ogni bella storia merita sempre di essere raccontata e quando si parla delle storie e iniziative che riguardano gli appassionati “calciofili” della Brianza (ma non solo), si corre davvero il piacevole “rischio”, di non smettere mai di seguire e supportare tutte le iniziative legate alla compagine dei ragazzi di buon cuore della A.P.S. Amici della Brianza & Rappresentativa Italian Friends, che tanto hanno fatto nel corso degli ultimi due anni sul territorio nazionale e all’estero, con il loro desiderio di continuare a regalare sorrisi, grazie ai loro incontri di calcio benefici.

Gli eventi del 2025

Il 2025 ha visto l’associazione raccogliere grandi soddisfazioni con le iniziative ed esperienze a scopo benefico svoltesi in Italia (Brianza e Umbria) e in Scozia (Edimburgo, dove gli ADB’s & RIF’s hanno sfidato le Old Glories HEART OF MIDLOTHIAN, del massimo campionato di calcio scozzese); ogni singolo contributo benefico raccolto (oltre 3.000 euro) è stato devoluto in beneficenza e a favore di diverse associazioni e fondazioni quali:

 ASSOCIAZIONE CAPIRSI DOWN (Monza)

 ASSOCIAZIONE CARROBIOLO (Monza)

 FONDAZIONE INSUPERABILI (sedi in tutta Italia)

 ASSOCIAZIONE GIACOMO SINTINI (Perugia).

 CAMILLA VIVE ODV (Monza)

Queste realtà forniscono un instancabile supporto a sostegno delle cure oncologiche, delle famiglie disagiate, di ragazzi e ragazze con disabilità.

I testimonial

Sono stati diversi i testimonials che hanno accompagnato e condiviso con gli Amici della Brianza questo percorso benefico nel corso del 2025. Alcuni nomi che il presidente Fabio Di Pasquali ama ricordare: Cristian Finauro, Pasquale Bruno, Gianluigi Apolloni, Marco Osio, Alessandro Melli e Jack Sintini e Mattia Isella.

“E ora il 2026 già iniziato ha alle porte un nuovo programma di eventi e iniziative che di certo non deluderanno i soci volontari dell’associazione. Sappiamo che i nostri sono piccoli gesti, ma come ho voluto tante volte ricordare durante le nostre iniziative, ogni lungo viaggio inizia in realtà da piccoli passi ed il nostro percorso che è solo all’inizio, ci auspichiamo possa portarci lontano, a supporto di chi ha bisogno di noi” ha recentemente dichiarato il presidente Fabio Di Pasquali in una nota a monte della stagione benefica 2026.

Le prossime iniziative benefiche

Ma andiamo con ordine a fare il punto della situazione, per ciò che riguarda le prossime iniziative benefiche che vedranno ancora una volta coinvolti gli ADB’s & RIF’s, oramai degli autentici fuori classe delle iniziative benefiche. In occasione dell’udienza generale del Santo Padre che si svolgerà in Vaticano il prossimo mercoledì 1° aprile, gli Amici della Brianza & Italian Friends Aps saranno ricevuti con una loro delegazione da Papa Leone XIV; in questa occasione il Pontefice riceverà in dono la maglia personalizzata degli Italian Friends (la divisa che l’associazione brianzola utilizza per le trasferte oltre confine). Il tecnico federale F.I.G.C. SGS, Cristian Finauro, sarà presente insieme agli ADB’s & RIF’s, portando anch’esso i suoi omaggi a Papa Leone.

Nel mese di maggio

A partire dal mese di maggio si entrerà nel vivo delle iniziative benefiche dei soci volontari dell’A.P.S. brianzola:

 Monza (San Fruttuoso) – sabato 16 maggio 2026 ore 16.00 – c/o il centro sportivo comunale di Via Montanari, 2 – evento a supporto di un progetto benefico per i piccoli ricoverati c/o l’Ospedale San Gerardo di Monza

 Casatenovo (LC) – nel cuore della Brianza – sabato 6 giugno 2026 ore 16.00 – c/o il centro sportivo comunale di via Volta a Casatenovo – evento a supporto della Fondazione Tavecchio di Monza e del suo progetto SaporFare.

 Lisbona (Portogallo) – sabato 20 giugno 2026 ore 16.00 – c/o lo Stadio Boa Hora di Arrentela – evento a favore di una Associazione locale che opera nel campo delle cure riabilitative.

I sodalizi che accompagneranno gli eventi

E anche quest’anno saranno diversi i sodalizi che accompagneranno gli eventi ADB’s & RIF’s; le realtà e società che supporteranno l’A.P.S. Casatese durante le diverse manifestazioni: A.S.D. San Fruttuoso (MB), Accademia Arte e Spettacolo Lesmo, Casatesport con il progetto Unit Dance Studio. Alcune note e dichiarazioni dei soci e dei responsabili delle strutture che hanno deciso di accostare il loro nome a supporto e vicino a quello degli Amici della Brianza:

Domenico Dramisino (Direttore Sportivo A.S.D. San Fruttuoso): “Dopo aver conosciuto Fabio e gli altri ragazzi dell’associazione ho voluto in qualche modo dare il mio e nostro personale contributo a queste belle iniziative benefiche e ospitare il primo evento benefico degli ADB’s del 2026 del prossimo 16 maggio; sarà motivo di soddisfazione e orgoglio per la nostra società A.S.D. San Fruttuoso”.

Denis Burghelea (responsabile sezione danza – Casatesport): “Non appena sono stata informata della possibilità di inaugurare il primo evento dell’associazione ADB’s in Brianza nel corso di quest’anno non ho potuto fare altro che mettere la nostra esperienza e passione con la nostra crew di danza a disposizione di questa bella iniziativa”.

Arianna Ferretti (Direttore Sportivo – Casatesport): “Siamo onorati e felicissimi di poter portare il nostro personale contributo agli Amici della Brianza e faremo in modo di mettere a disposizione tutta la nostra energia positiva a supporto di queste lodevoli iniziative, supportando Fabio e l’Associazione Brianzola degli ADB’s & RIF’s”.

Sebastiano Fumagalli (Direttore Artistico Arte e Spettacolo Lesmo): “Dare il mio personale contributo all’amico Fabio Di Pasquali e alle sue iniziative è per me e per la nostra Accademia un piacere sincero; faremo in modo che le nostre esibizioni diano la giusta enfasi ed energia alla manifestazione che si svolgerà a Casatenovo a giugno”.

Ergis Topanxha (Capitano ADB’s & RIF’s): “Essere il Capitano degli ADB’s mi riempie il cuore di orgoglio; porto sempre con me la mia passione per il calcio amatoriale che svolto da noi è pieno di significati sinceri; il supporto incondizionato del prossimo ci riempie di costanti soddisfazioni”.

Osvaldo Scaburri (Consigliere ADB’s & RIF’s): “Recentemente ho avuto il piacere e la sincera soddisfazione di poter entrare a far parte del consiglio direttivo della nostra A.P.S.; desidero portare tutta la mia esperienza e passione per le attività solidali che svolgiamo, a supporto del nostro presidente e di tutti i soci; è un piacere immenso regalare sorrisi in giro per l’Italia d all’estereo a chiunque ne abbia necessità”.

Giuseppe Meliota (Segretario ADB’s & RIF’s): “Le nostre iniziative benefiche sono e devono continuare a essere un volano di ispirazione per tanti altri, che come noi desiderano dedicare tempo, unito alla passione a supporto di realtà bisognose; la bellezza del dare in modo incondizionato, riempie animo e orgoglio di tutti noi soci volontari”.

Umberto Floriani (Team Manager ADB’s & RIF’s): “Non smetterò mai di dare il mio personale contributo in termini di impegno e passione all’associazione e a tutte le realtà che decideremo di abbracciare e aiutare con i nostri eventi; il sodalizio con Fabio e tutti gli altri soci volontari della nostra realtà associativa, è un motivo costante di orgoglio e soddisfazione”.

Fabio Di Pasquali (Presidente ADB’s & RIF’s): “La distanza tra i tuoi sogni e la realtà si chiama azione” – e non c’è davvero frase più appropriata per descrivere la nostra prossima stagione di eventi benefici. L’abbraccio del Papa, il supporto all’associazione Camilla Vive che tanto ha fatto e vuole continuare a fare per l’Ospedale San Gerardo di Monza, il sostegno all’inesauribile Alessio della Fondazione Tavecchio; bastano solo questi nomi e realtà per continuare a dare solidità a tutto ciò che vogliamo fare. Lo voglio ribadire ancora una volta e con forza – Noi siamo Brianza – la Brianza da imitare, la Brianza che deve continuare a ispirare. ADB’s & RIF’s Campioni e Fuori Classe di Solidarietà!”.

Aste benefiche

E anche quest’anno le aste benefiche degli ADB’s (maglie autografate di Modric, Yildiz, Leao, Lautaro, Thuram e Conceicao e inoltre i palloni di serie A autografati dai campioni di Milan e Inter), contribuiranno in maniera consistente a dare sostegno concreto a ogni progetto; in merito a questo chiunque fosse interessato può contattare direttamente il presidente della A.P.S. Casatese inviando un whatsapp al numero 335 6020671 oppure via e-mail: fabio.dipasquali@gmail.com.