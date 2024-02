Gli "Amici dell’Arte" salutano Sala, Panzeri eletto nuovo timoniere del sodalizio villasantese

Dopo 12 anni di impegno intenso alla guida degli Amici dell’Arte di Villasanta Claudia Sala, tra lacrime e commozione, lascia il timone del sodalizio: subentra al suo posto Renato Panzeri.

La sua scelta di non ricandidarsi è figlia di una riflessione personale e generosa: Sala, per sua stessa ammissione, ha ritenuto necessario un rinnovo al vertice dello storico sodalizio villasantese fondato ben 62 anni fa.

La storia del Circolo

"ll Circolo nacque nel 1962 da una felice intuizione di Gaudenzio Sacchi e fin da subito divenne un punto di riferimento nel dibattito artistico monzese - ha raccontato Sala - Poi negli anni ‘80 e ‘90 Giuseppe Veneroni proseguì l’opera e nel duemila la presidenza passò nelle mani di Giovanni Mondonico che ebbe il merito di rivitalizzare l’attività del Circolo con nuovi corsi. Poi nel 2011 ho preso io le redini del sodalizio. La nostra mission è rimasta sempre quella, anche se, nel corso degli anni, abbiamo abbiamo introdotto i laboratori creativi per i ragazzi che hanno ottenuto un ottimo riscontro e abbiamo inoltre incrementato le serate culturali del venerdì, nel tentativo di dare una impronta più culturale attraverso una diversificazione della proposta con serate dedicate alla fotografia, alla letteratura, alle esperienze di viaggio, per esempio".

La relazione del presidente uscente

Durante la sua relazione ci sono stati momenti di commozione, qualche episodio ricordato con la voce rotta ha coinvolto i soci presenti fino a che, dopo lo scambio di ringraziamenti, il Consiglio Direttivo le ha offerto un semplice mazzo di fiori come piccolo segno di riconoscenza ed affetto.

"Dopo aver raccolto l’eredità importante del mio predecessore Giovanni Mondonico cui va il merito indiscusso di aver rinnovato la presenza del Caa in paese, mi sono trovata ad affrontare subito la ricorrenza impegnativa del cinquantesimo - ha sottolineato il presidente uscente - Numerose sono state le manifestazioni tra cui la quindicesima edizione del Concorso Sacchi; una eccezionale mostra di pittura in Villa Camperio che ha riassunto, decennio per decennio, l’attività artistica con l’esposizione di opere pittoriche e fotografiche di numerosi soci “storici”; la serata di musica e fotografia nella chiesa monzese di San Biagio con il coro Fioccorosso anche lui al traguardo del mezzo secolo; lo straordinario concerto dedicato al Circolo dal Corpo Musicale con la presenza dell’allora Ministro della Cultura, il concittadino e nostro Socio onorario, prof. Lorenzo Ornaghi. Era il 2012 e il Circolo, dopo aver doppiato la boa del mezzo secolo, ha iniziato un percorso che pur mantenendo fede alla sua vocazione artistica (pittorica e fotografica) si è aperto progressivamente a temi e appuntamenti culturali in senso lato con un’offerta di conferenze e momenti di incontro ricca e variegata".

Gli amici dell'arte, un perno della comunità villasantese

Nel corso del suo mandato di presidenza il Circolo ha saputo essere una presenza importante in molti momenti della vita della comunità villasantese, grazie soprattutto ai soci che si sono messi e si mettono a disposizione per la promozione dell’arte in uno spirito di autentica amicizia.

"Altro momento importante è stato il Sessantesimo, con l’eccezionale presenza dei Madonnari in piazza del Comune e una ricca mostra di documenti in Villa Camperio, attraverso i quali è stato possibile percorrere uno scorcio di storia villasantese dagli anni Sessanta ad oggi - ha continuato Sala - Questo percorso e questi successi del Circolo non avrebbero potuto realizzarsi senza la preziosissima collaborazione e la presenza concreta e attiva di tante persone. Vorrei ringraziare in modo particolare Gianni Di Paola, Alberto Ferrari, Gilberto Galbiati; senza il loro aiuto e sostegno non avrei potuto ricoprire in modo adeguato il mio ruolo. Infine, passando ai numeri, rispetto ai dati del 2022 il numero dei soci è rimasto sostanzialmente stabile, dopo il calo sensibile successivo al periodo pandemico, ed è passato dai 137 del 2022 ai 139 del 2023. Di questi Soci 79 sono villasantesi, 15 di Monza, 45 provengono da altri Comuni".

Approvato il bilancio

L’Assemblea è proseguita con l’approvazione del bilancio presentato da Angela Merlo con dovizia di particolari. Prima di completare le incombenze statutarie e in attesa della proclamazione degli eletti è stato proiettato un audiovisivo realizzato da Gianni Di Paola che ha ripercorso tutte le attività del 2023, dai corsi alle collaborazioni con altri enti e associazioni, dalle serate culturali fino alle mostre e agli eventi e Happening