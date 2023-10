Gli anziani del centro Cà vera, piangono il «mitico» presidente

Grande cordoglio nell’associazione degli anziani Cà Vera, di via Addolorata a Giussano per la scomparsa di Roberto Citterio, da vent’anni alla guida del sodalizio. Domani, martedì 31 ottobre, l'ultimo saluto in basilica.

Una istituzione per il centro anziani

In Cà vera c’era nato e cresciuto, e proprio quel nome ha fortemente voluto per il «suo» centro anziani, in via Addolorata. Sabato mattina se n’è andato il mitico presidente Roberto Citterio, 76 anni, una vera e propria istituzione per il gruppo della Terza età di Giussano.

Da vent’anni ne è stato alla guida, subito dopo la presidenza di Alessandra Limido, poco dopo il trasloco dai locali vicino alla chiesa a quella che era la vecchia biblioteca in via Addolorata. In Cà vera c’era la sua seconda casa.

Ha creato il "suo centro anziani"

Ha passato una vita al centro anziani: prima ai 4 Cerchi che racchiudeva le quattro frazioni e si trovava vicino alla basilica, dove si è occupato inizialmente dei viaggi e dei soggiorni dei soci, poi nel 2003 il centro si è spostato in via Addolorata e Citterio è diventato presidente realizzando quello che da sempre era il suo sogno: ha creato il “suo” centro anziani, proprio come lo desiderava. Nel 2017 ha voluto anche cambiare il nome, scegliendo proprio Cà vera, che era la zona in cui era cresciuto

I soci del Centro Cà vera erano i suoi amici

Sposato con Gabriella, artigiano falegname, ma anche uomo tutto fare che si è sempre dato da fare in mille attività. Tanta la stima e la riconoscenza, ma tanto anche l’affetto che Citterio ha saputo conquistarsi negli anni, affetto dimostrato fino alla fine. L’ultimo saluto sarà in basilica, martedì 31 ottobre alle 15.30.

