Gli auguri dei ragazzi della media "Don Saltini" a Paolo Borsellino: "Grazie per il tuo sacrificio"

Una raffica di auguri con lo sguardo rivolto verso il cielo. Questa la bella iniziativa, carica di significato, diventata anche un video, realizzata dai ragazzi della classe prima A della secondaria di primo grado «Don Saltini» di Oreno. I giovani studenti, guidati dalla professoressa di Italiano, Paola Martino, hanno così deciso di ricordare il magistrato antimafia Paolo Borsellino, ucciso nella stage di via D’Amelio, a Palermo, il 19 luglio del 1992, che il 19 gennaio avrebbe compiuto 82 anni. Un’iniziativa che rinnova la stratta collaborazione tra la scuola e il gruppo cittadino «Agende rosse - Claudio Domino», che si occupa di diffondere la cultura della legalità, contro le mafie, con un lavoro costante in particolare nelle scuole e con i più giovani.

Caro Paolo, oggi avresti compiuto 82 anni e chissà che festa bellissima avrebbero organizzato per te i tuoi cari e gli amici!

Io non ti conoscevo, ma ho sentito molto parlare di te. So che hai fatto grandi cose per il nostro Paese e per questo hai pagato con la tua vita. Spero di crescere coraggiosa come te … Ovunque tu sia, ti auguro buon compleanno.

Giorgia

Tanti auguri Paolo Borsellino! Grazie per quello che hai fatto!

Matilde C.

Tanti auguri Paolo Borsellino! Grazie per quello che hai fatto per proteggere il nostro paese! Grazie per esserti sacrificato per noi ogni giorno!

Emma

Tanti auguri Paolo Borsellino!

Grazie per il suo lavoro, Grazie per aver reso migliore il nostro Paese anche mettendo a rischio la sua vita per tutti noi.

Giacomo

Tanti auguri Paolo Borsellino! Grazie per essersi sacrificato per la giustizia di tutti! Il suo lavoro non sarà vano. Auguri per i suoi 82 anni.

Viola

Auguri Paolo Borsellino e molte grazie per quello che hai fatto.

Manuel

Tanti auguri signor Paolo Borsellino. La ringrazio per quello che ha fatto per lo Stato italiano: pur di salvare una popolazione si è sacrificato e per questo la ammiro.

Auguri per i suoi 82 anni.

Pietro

TANTI AUGURI PAOLO BORSELLINO! La ammiro molto.

Alice M.

Grazie Borsellino di aver combattuto i mafiosi per darci una speranza di vita migliore!

Emanuele

Tanti auguri Paolo Borsellino e grazie per tutto quello che hai fatto per cercare di proteggerci.

Grazie e ancora TANTI AUGURI!

Matilde N.

Auguri PAOLO BORSELLINO! Sei riuscito a fare rispettare la giustizia. Grazie!

Alice O.

Grazie per aver fatto rispettare la giustizia. Sei stato molto coraggioso ma almeno non sei morto inutilmente.

TANTI AUGURI PAOLO BORSELLINO!!!

Alessandro

Il suo sacrificio non sarà dimenticato ... TANTI AUGURI PAOLO BORSELLINO

ALESSIA

Grazie per non aver dato solo libertà ma anche giustizia al nostro Paese. AUGURI PAOLO BORSELLINO

Samuele

Auguri Paolo Borsellino. Grazie ancora per esserci stato, per aver combattuto la mafia e per averci salvato.

Alice F.

Auguri Paolo! Grazie per aver portato più giustizia in questo mondo dove ci sono persone che a volte dimenticano di avere un cuore.

Giada

Tanti auguri di buon compleanno Giudice! Grazie infinite per il suo lavoro! L’Italia la ringrazia.

Martina

Tanti auguri di buon compleanno Signor Paolo Borsellino, il suo coraggio e la sua determinazione nel combattere la criminalità mi hanno colpito tanto.

Leonardo

Auguri Paolo Borsellino, grazie per quello che hai fatto. Sei e sarai sempre ricordato da tutti.

Luca