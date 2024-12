Gli auguri per le feste e per il nuovo anno dai Babbi Natale della Contrada Santi Pietro e Paolo

A Desio gli auguri per le feste e per il nuovo anno dai Babbi Natale della Contrada Ss. Pietro e Paolo.

Gli auguri dei volontari della Contrada Santi Pietro e Paolo

Un'iniziativa che si ripete ogni anno grazie ai volontari. Come da tradizione i Babbi Natale dell'associazione Contrada Ss. Pietro e Paolo hanno portato i loro gli auguri insieme a parole di vicinanza ai nonni che sono ospiti delle case di riposo di Desio e Seregno. Nelle strutture si sono intrattenuti per un po', accolti con gioia dagli anziani e dagli operatori. Non è stata però questa l'unica tappa.

Insieme agli auguri anche un messaggio di speranza

I volontari dei Santi Pietro e Paolo, con Tino Perego, hanno fatto visita anche alla Polizia Locale di Desio e Seregno, ai Carabinieri di Desio, ai Vigili del Fuoco di Desio, e ai bambini che sono ricoverati nella Pediatria e Neonatologia dell' ospedale di Desio. I Babbi Natale hanno portato i loro auguri per le feste e il nuovo anno, insieme a un messaggio di speranza.