Quando ha visto la gomma dell’auto a terra (foto d'archivio) si è subito messo all’opera per cambiarla. Poi, una volta risalito in auto, si è accorto che la sua tracolla, contenente soldi, documenti e telefonino, era sparita. Così come il giubbotto e un maglione appena acquistato. Ed è stato lì che ha capito come quella foratura, fin troppo sospetta, altro non era che una truffa bella e buona.

Gli bucano la gomma dell'auto e mentre la cambia lo derubano

Ha dell’incredibile e dell’increscioso quanto accaduto a un 69enne di Vimercate, derubato nel parcheggio del supermercato di via Barassi, a Carnate, dopo che i malviventi gli avevano persino bucato una gomma. L’episodio è accaduto venerdì scorso:

"Avevo appena finito la spesa, salgo in macchina e metto la retro - spiega la vittima - Sento però che l’auto fatica a muoversi, così ho pensato che qualcuno mi avesse messo qualcosa dietro, tipo delle bottiglie: avevo sentito che ci sono truffe di questo genere. Invece niente. Quando sono sceso mi sono accorto che avevo una gomma completamente a terra. Così mi sono spostato in una zona più ampia del parcheggio e mi sono messa a cambiarla".

Un blitz rapido e silenzioso

L’uomo si sfila la tracolla, l’appoggia sul ripiano del sedile e la copre con il giubbotto:

"Non me ne separo mai, solo che mi dava fastidio mentre cambiavo la ruota. Il tutto è durato qualche minuto. Quando risalgo sulla macchina mi accorgo che mi è sparito tutto. E che la portiere del passeggero era socchiusa. A quel punto ho capito cos’era successo. Eppure non mi sono accorto di nulla, chiunque sia stato ha agito in maniera velocissima e silenziosa. Davvero non ho sentito niente, neppure qualcuno che si avvicinava alla macchina. Incredibile".

