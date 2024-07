Gli rubano il camper con tutti i ricordi di famiglia: "Lì dentro c'è la mia vita, aiutatemi a ritrovarlo"

Un’infinità di ricordi, ognuno dei quali conservato con cura e affetto in questo particolare "scrigno" a quattro ruote. Che, sfortunatamente, è finito nel mirino dei ladri. A sparire è stato un camper, sottratto alla famiglia Carè di Roncello.

Gli rubano il camper con tutti i ricordi di famiglia

Il veicolo è stato rubato sabato della scorsa settimana, verso le 2 di notte, in via Gramsci ed è stato avvistato l’ultima volta dalle parti di Basiano, senza lasciare più alcuna traccia. Il proprietario, Francesco Carè, ha subito lanciato un appello sui social con l’intento di invitare chiunque a prestare attenzione e avvertire nel caso in cui qualcuno dovesse trovare o vedere un camper bianco "Dynamic XGO" targato FZ543LN.

"Lì dentro c’è la mia vita - ha raccontato con il magone e la voce spezzata dalla rabbia - Io e la mia famiglia abbiamo quel camper da qualche anno, ma in poco tempo siamo riusciti a conservarvi moltissimi ricordi, emozioni e momenti che vogliamo ricordare per sempre. A partire dal fatto che avevamo comprato il mezzo grazie all’aiuto economico di mio padre, che ora purtroppo è venuto a mancare. In quel camper abbiamo conservato i successi della nostra bambina. Mia figlia fa equitazione e ogni volta che vinceva un titolo o otteneva una medaglia, noi lo appendevamo sulle pareti del mezzo, un po’ come se fosse la sua personale bacheca dei trofei".

L'appello per ritrovarlo

La famiglia Carè, oltre ad essersi rivolta al pubblico dei social e ad aver denunciato il fatto ai Carabinieri, ha chiesto aiuto anche sui siti di camperisti nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo e segnalarglielo:

"Chiunque mi legga, lo faccia per la mia bambina e per i mille sacrifici che abbiamo fatto in questi anni: aiutateci a ritrovarlo".

LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 30 LUGLIO 2024