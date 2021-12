Gli rubano la preziosa bici che aveva costruito, Sangalli la ritrova dopo il tam tam sui social

Vittima il noto videomaker: la due ruote in bambù e carbonio era già stata rivenduta ai mercatini.

Una bici rubata, e ritrovata grazie al tam tam sui social, ma era già stata rivenduta ai mercatini. Vittima del furto il noto videomaker, Francesco Sangalli. La bicicletta, «Bambee», è un pezzo unico: l’ha costruita lui stesso, in un mese quest’estate, in bambù e carbonio. Gli era stata rubata in città tra domenica 12 dicembre e lunedì 13 dicembre.

"Aiutatemi a ritrovare la mia bicicletta" è stato l’appello che ha lanciato subito sui social. Per sua fortuna l’ha ritrovata venerdì 17 dicembre, a Segrate, grazie alla segnalazione di un utente tramite social media, Carlo.

"Questa persona mi ha raccontato di aver visto la bicicletta parcheggiata e legata ad un cancello. Dopo aver seguito il nuovo proprietario gli ha chiesto spiegazioni. Quest’altra persona ha detto che aveva trovato la bicicletta in un mercato dell’usato a Milano Porta Venezia tre giorni prima e l’aveva acquistata senza sapere nulla di quello che era successo. Li ringrazio entrambi perché mi hanno aiutato a riaverla".

Poca era ovviamente la speranza di poterla ritrovare, ma Sangalli ha continuato a condividere e cercare, sia online che personalmente. "È solo un oggetto, ma per me era davvero diventata un'amica, un qualcosa su cui poter contare".

Centinaia le condivisioni sui social

Per lui è stata un’esperienza particolare, una serie di fortuite casualità l’ha portato a ritrovarla. "Sono felicissimo e non ci credo ancora – ha detto – Mi ha fatto così piacere che centinaia e centinaia di persone abbiano condiviso il post sui vari social. Decine di migliaia di persone hanno visto le foto di Bambee e grazie a queste ricondivisioni Carlo ha visto la bici e poi mi ha contattato".

Non resterà ora con le mani in mano: il desiano, infatti, è un fotografo e videomaker e realizzerà un video sull’accaduto. La bici è tornata nelle mani del proprietario e costruttore, che l’ha realizzata con tanta passione e impegno. "Quando sono giù prendo Bambee e faccio un giro: senza meta o obiettivi chilometrici o sportivi. Ultimamente l'avevo usata meno del solito per via del lavoro, ma non commetterò più questo errore".