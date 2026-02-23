Gli studenti del “Banfi” a lezione di prevenzione incendi

A lezione di prevenzione incendi con i Vigili del fuoco.

La lezione dei Vigili del fuoco agli studenti del “Banfi” di Vimercate

Mercoledì scorso, 18 febbraio, nell’auditorium del centro scolastico superiore Omnicomprensivo di Vimercate si è svolta un’assemblea d’istituto del Liceo Banfi, dedicata alla prevenzione incendi.

L’iniziativa è stata promossa dai rappresentanti d’istituto Alessandro Cunegatti, Nicola Romano, Angelo Norelli e Bianca Bogani e ha visto l’intervento dell’ispettore antincendi, ingegner Stefano Sica, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Monza e Brianza.

Nel corso della prima parte dell’incontro sono state fornite agli studenti nozioni di base sugli incendi: come prevenirne l’insorgere, come limitarne la propagazione, soprattutto come proteggersi e comportarsi correttamente in caso di emergenza.

Una riflessione sulla tragedia di Crans-Montana

Successivamente è stato proposto un momento di riflessione prendendo spunto dai tragici fatti avvenuti la notte di Capodanno a Crans-Montana, utilizzando il caso concreto per comprendere cosa può accadere quando i rischi vengono sottovalutati. L’obiettivo non era soltanto raccontare un episodio di cronaca, ma accrescere la consapevolezza dei giovani affinché tragedie simili non si ripetano.

Mille studenti coinvolti, grande interesse

L’assemblea era articolata in tre turni consecutivi per consentire la presenza di tutti gli studenti. Complessivamente hanno preso parte all’iniziativa oltre mille ragazzi, insieme ai docenti.

L’attenzione dimostrata è stata particolarmente significativa: gli studenti si sono mostrati coinvolti e sensibili al tema della sicurezza, ponendo numerose domande e contribuendo attivamente al confronto.