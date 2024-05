Gli studenti del "Banfi" raccontano... Banfi

Una mostra per raccontare a chi la scuola già la frequenta, ma anche e soprattutto a chi verrà, chi è stato Antonio Banfi.

La mostra dedicata ad Antonio Banfi

Presentazione ufficiale lunedì 27 maggio nell’atrio del liceo "Banfi" di Vimercate, al centro scolastico omnicomprensivo, dei pannelli dedicati alla vita, all’insegnamento e all’attività politica del filosofo vissuto in città e dal quale la scuola ha preso il nome.

Un lavoro trasversale, voluto e realizzato da sette ragazzi delle classi seconde del Classico, dello Scientifico e delle Scienze applicate, inaugurato alla presenza della preside Daniela Canavero, dall’assessora comunale alla Cultura Elena Lah, del presidente del Consiglio comunale Davide Nicolussi (docente al "Banfi"), del presidente del Consiglio d’Istituto Roberto Rampi, del presidente di Anpi Vimercate Savino Bosisio e della direttrice del museo Must Paola Striuli. E non potevano mancare anche gli eredi di Antonio Banfi che ancora abitano nella villa di famiglia, in via Cereda, dove viveva il filosofo.

Il lavoro realizzato dagli studenti

Un lavoro realizzato, come detto, dai sette studenti (Davide Rampi, Mattia Fantini, Irene Sarto, Laura Pigazzini, Rachele Miglioli, Martina Lonigro, Ada Cantù) con la supervisione del professor Stefano Rovelli, con un obiettivo preciso: far conoscere Antonio Banfi anche e soprattutto agli stessi ragazzi che frequentano la scuola.

Nascerà anche un libricino per le matricole

Non solo, perché dalla mostra nascerà anche un libricino che verrà consegnato ai nuovi iscritti. E ancora, grazie alla collaborazione con Anpi Vimercate e con il Must , a Banfi verrà dedicato un pannello divulgativo, sulla scorta di quanto già fatto per alcuni personaggi di Vimercate protagonisti della Resistenza, che verrà affisso nella via della città a lui dedicata.

La dirigente scolastica

"E’ bello che il lavoro sia stato fatto dai ragazzi - ha commentato la dirigente scolastica in occasione dell’inaugurazione - Si tratta di un modo diverso di fare scuola".

L'assessora

"Un lavoro bello e utile - ha aggiunto l’assessora Lah - Io stesso ho frequentato questa scuola senza sapere chi fosse Banfi. E’ inoltre un’altra occasione per connettere questo luogo, l’Omnicomprensivo, con la città".