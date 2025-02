L’Amministrazione Comunale di Lesmo dà il via a una nuova e importante collaborazione per il futuro della piazza e della Biblioteca Comunale di Lesmo.

Gli studenti del Politecnico al lavoro per il futuro della piazza e della biblioteca

Nella giornata di ieri, lunedì 17 febbraio, 50 studenti del Politecnico di Milano hanno visitato gli spazi esterni dell’ex scuola elementare di via IV Novembre e di piazza Dante, dando il via a una significativa collaborazione con il Laboratorio di Costruzione dell’Architettura del Politecnico. Accompagnati dalla Professoressa Elisabetta Ginelli, docente e cittadina lesmese, i ragazzi lavoreranno a proposte progettuali quali spunti per la realizzazione di una biblioteca-piazza in piazza Dante.

Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per i giovani, impegnati in un processo creativo e formativo, per riflettere su come la piazza e la biblioteca del futuro dovrebbero interagire. L’obiettivo è creare uno spazio aperto e inclusivo, un punto di incontro, cultura e comunità. Gli studenti si confronteranno con sfide complesse, che spaziano da aspetti sociali, ambientali, economici e istituzionali, proponendo idee innovative per rendere la biblioteca un luogo di partecipazione attiva.

Per sostenere questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale ha organizzato una serie di tavoli di partecipazione, coordinati dai giovani del progetto "Lombardia dei Giovani – Partecipazione Giovani protagonisti del cambiamento". Questi tavoli offriranno a tutti i cittadini l’opportunità di esprimere la propria opinione e contribuire alla progettazione di uno spazio sempre più aperto e fruibile dalla comunità.

Gli incontri e la mostra

Inoltre, sono previsti altri momenti di confronto con esperti del settore, tra cui la dottoressa Antonella Agnoli, specialista in progettazione partecipata di biblioteche e spazi sociali, e l'architetto Muscogiuri, incaricato della progettazione della nuova biblioteca.

L’Amministrazione Comunale intende attivare sinergie che stimolino la creatività e il coinvolgimento di tutti, per creare uno spazio vitale, che possa generare benessere e arricchire la vita della comunità. Il percorso progettuale sarà documentato e, a giugno, verrà allestita una mostra finale che presenterà i risultati di questa collaborazione alla cittadinanza.

Due importanti eventi sono già in programma:

• 24 febbraio, ore 21.00: incontro con Antonella Agnoli e Elisabetta Ginelli dal titolo "Biblioteca Casa di Tutti", per riflettere sul ruolo della biblioteca e sulle nuove prospettive che il progetto intende offrire.

• 27 marzo, ore 21.00: incontro con l'architetto Muscogiuri, incaricato della progettazion della nuova biblioteca, che presenterà casi studio ed esperienze progettuali.

Questi eventi saranno occasioni cruciali di dialogo e confronto, e l’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a partecipare attivamente, contribuendo con idee e visioni per un futuro condiviso.