Gli studenti della scuola del legno a lezione di cultura del dono

Organizzato un incontro tra gli studenti dell'I.T.S Messina e A.I.D.O., A.V.I.S e A.D.M.O. per parlare di donazione di organi, tessuti e cellule.

Gli studenti della scuola del legno di Lentate a lezione di cultura del dono. Venerdì 25 marzo è stata promossa la cultura della donazione insieme alle Associazioni della "Rete del Dono".

Le Associazioni della "Rete del Dono" dai ragazzi della scuola del legno

Venerdì 25 marzo all'I.T.S. Messina, conosciuto come la Scuola del legno di Camnago, frazione di Lentate sul Seveso, si è parlato di donazione di midollo osseo, di sangue e di organi, tessuti e cellule, rispettivamente con le associazioni A.D.M.O., A.V.I.S. e A.I.D.O. Per conto di A.I.D.O., associazione che nello specifico si occupa della donazione di organi, tessuti e cellule, è intervenuto come relatore il volontario della Commissione Scuola Provinciale A.I.D.O. di Monza e Brianza Riccardo Galloni.

"Donazione degli organi, moltiplicatore di vita": il tema al centro della riflessione

Il relatore ha illustrato e spiegato agli studenti il tema "Donazione degli organi, moltiplicatore di vita!". L'incontro si è rivelato un successo, come testimoniato dalle molteplici domande poste dagli studenti sul tema del prelievo di organi e tessuti e sui trapianti conseguenti. In questa occasione, anche grazie ai volontari delle altre associazioni della "Rete del Dono", si è fatta cultura: la cultura della donazione di se stessi in favore degli ammalati che soffrono di patologie altrimenti inguaribili.