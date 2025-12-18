L'obiettivo è promuovere tra i giovani una cultura del riuso e della sostenibilità

Promuovere tra i giovani una cultura del riuso e della sostenibilità. Questo l’intento dell’iniziativa che questa mattina ha visto protagonisti l’Amministrazione comunale di Giussano e Gelsia Ambiente, società del perimetro AEB (Gruppo A2A) che hanno consegnato agli alunni delle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado di Paina, “Salvo D’Acquisto”, e di Giussano, “Alberto da Giussano”, borracce in alluminio acquistate dal Comune con un contributo di Gelsia Ambiente.

Gli studenti delle scuole medie ricevono le borracce “plastic-free”

Alla distribuzione hanno partecipato il Sindaco di Giussano Marco Citterio, l’assessore all’Ambiente Giacomo Crippa, l’assessore all’Istruzione Sara Citterio, il Presidente di Gelsia Ambiente Luigi Pelletti, insieme ai dirigenti scolastici e a una rappresentanza del corpo docente.

Grazie alle nuove borracce, gli studenti potranno bere comodamente acqua o bevande sia calde sia fredde, riducendo il ricorso a contenitori monouso in plastica, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dedicati alla diminuzione dei rifiuti e alla tutela delle risorse naturali.

L’iniziativa, già attivata negli anni passati, prosegue con l’intento di offrire ogni anno agli studenti un’alternativa concreta alla classica bottiglietta di plastica. Oggi sono state distribuite circa 250 borracce che, sommate alle circa 1.300 consegnate negli ultimi anni, rappresentano un contributo tangibile alla protezione dell’ambiente e al consumo responsabile.

