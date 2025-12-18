Promuovere tra i giovani una cultura del riuso e della sostenibilità. Questo l’intento dell’iniziativa che questa mattina ha visto protagonisti l’Amministrazione comunale di Giussano e Gelsia Ambiente, società del perimetro AEB (Gruppo A2A) che hanno consegnato agli alunni delle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado di Paina, “Salvo D’Acquisto”, e di Giussano, “Alberto da Giussano”, borracce in alluminio acquistate dal Comune con un contributo di Gelsia Ambiente.
Gli studenti delle scuole medie ricevono le borracce “plastic-free”
Alla distribuzione hanno partecipato il Sindaco di Giussano Marco Citterio, l’assessore all’Ambiente Giacomo Crippa, l’assessore all’Istruzione Sara Citterio, il Presidente di Gelsia Ambiente Luigi Pelletti, insieme ai dirigenti scolastici e a una rappresentanza del corpo docente.
Grazie alle nuove borracce, gli studenti potranno bere comodamente acqua o bevande sia calde sia fredde, riducendo il ricorso a contenitori monouso in plastica, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dedicati alla diminuzione dei rifiuti e alla tutela delle risorse naturali.
L’iniziativa, già attivata negli anni passati, prosegue con l’intento di offrire ogni anno agli studenti un’alternativa concreta alla classica bottiglietta di plastica. Oggi sono state distribuite circa 250 borracce che, sommate alle circa 1.300 consegnate negli ultimi anni, rappresentano un contributo tangibile alla protezione dell’ambiente e al consumo responsabile.
Ognuno può dare il proprio contributo
“Crediamo profondamente che ogni cittadino possa dare il proprio contributo per ridurre l’uso della plastica monouso – dichiarano il Sindaco Marco Citterio, l’assessore all’Istruzione Sara Citterio e l’assessore all’Ambiente Giacomo Crippa –. Con il supporto di Gelsia Ambiente, abbiamo scelto di mettere a disposizione degli studenti una borraccia in alluminio, un piccolo strumento che può innescare nuove abitudini positive. Un gesto semplice, ma che, se condiviso da molti, diventa un passo concreto verso un futuro più sostenibile”.
“Per Gelsia Ambiente è fondamentale promuovere azioni concrete a favore delle nuove generazioni, i cittadini di domani – commenta Luigi Pelletti, Presidente di Gelsia Ambiente –. Ogni giorno serviamo il territorio con i nostri servizi, ma sappiamo che il vero impatto sull’ambiente dipende dalle scelte di ciascuno. Per questo, supportiamo da sempre attività educative nelle scuole dei comuni della provincia di Monza e Brianza, che lo scorso anno hanno coinvolto oltre 5.500 studenti, sensibilizzandoli all’uso responsabile delle risorse e al rispetto dell’ambiente. Siamo orgogliosi di poter contribuire ancora una volta a questa iniziativa.”