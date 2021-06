Gli studenti di Bellusco incontrano il Prefetto Patrizia Palmisani

Gli studenti di Bellusco incontrano il Prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani. Giornata da ricordare per gli studenti di terza media.

Una sorta di festa della Costituzione. E’ quella che si è tenuta questa mattina, martedì 1 giugno 2021, a Bellusco, dove gli studenti di terza media hanno avuto l’onore di incontrare il Prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani. L’evento, svoltosi nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, si è tenuto in piazza Kennedy, di fronte al Municipio: presenti all’iniziativa il sindaco Mauro Colombo e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. Nel corso della mattinata gli studenti di terza media hanno ricevuto una copia della Costituzione, potendo anche conoscere da vicino una figura importante come quella del Prefetto.

“Per noi è motivo di grande orgoglio aver ospitato a Bellusco la dottoressa Patrizia Palmisani – dichiara il sindaco Mauro Colombo – E’ stato un momento molto importante: grazie alle parole del Prefetto i nostri studenti hanno potuto capire ulteriormente l’importanza della Costituzione in vista di una ricorrenza come la Festa della Repubblica, in programma domani mercoledì 2 Giugno”.