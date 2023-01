Gli ultimi vagiti del 2022 a Vimercate, Desio e Carate

Ultimi vagiti del 2002 negli ospedali di Vimercate, Desio e Carate e solo a Desio c'è stato anche il primo nato dell'anno.

Presso ASST Brianza si confermano, sostanzialmente, nel 2022, i dati relativi alle nascite: 3.305 neonati, di cui il 50,5% maschi e il 49,5% femmine. Numeri che complessivamente sono in controtendenza rispetto agli anni precedenti che avevano visto sempre un calo considerevole, ma anche rispetto all'andamento delle nascite in Italia.

“Siamo felici, naturalmente, per tutto ciò: significa che nella popolazione, si intravedono segnali di fiducia nel domani. E siamo contenti della preferenza accordataci dalle donne e dalle famiglie dei territori che afferiscono alla nostra ASST - dice Anna Locatelli, Direttrice del Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile - L'impegno dei medici e del personale sanitario e di tanti atri ci permette di garantire buoni esiti di salute che la popolazione conosce e riconosce. ASST Brianza si distingue, infatti, per indicatori di qualità della cura perinatale ampiamente condivisi, basso ricorso al taglio cesareo (tutti e tre i punti nascita – a Vimercate, Carate e Desio – sono al di sotto del 20%), offerta di assistenza personalizzata in gravidanza e condivisa col territorio e i consultori, offerta di partoanalgesia, bassa percentuale di complicanze e di necessità di trasferimento per mamme e bambini. Guardiamo quindi con fiducia anche al 2923”.