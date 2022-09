Due curve, una grande passione. Novità quasi storica per Lesmo, che per la prima volta in assoluto si appresta ad ospitare una serie di eventi dedicati al Gran Premio di Monza di Formula 1 in programma per il fine settimana.

Gran Premio di Monza, anche Lesmo partecipa alla festa per i 100 anni dell'Autodromo

Un evento che non ha bisogno di presentazioni e che da sempre richiama tutti gli appassionati di motori, pronti anche quest’anno a invadere con bandiere, striscioni e tanto entusiasmo le strade della città di Teodolinda e non solo. Ecco perché, in vista del centenario dell’Autodromo, anche Lesmo, paese che dà il nome a ben due curve del circuito, non vuole farsi trovare impreparato. Da qui l’organizzazione di una rassegna di eventi volta alla celebrazione del prestigi internazionale dell’Autodromo e allo stesso tempo alla narrazione della sua valenza storica, culturale e sportiva nel contesto territoriale brianzolo.

Il programma

Domenica 11 settembre alle ore 20.30 in oratorio a Peregallo si terrà l’evento «Monza 100 - The Legend»: lo spettacolo musicale e letterario «Voci di Passione», una serata di parole e musica dedicata a personaggi, episodi, eventi e ricordi che hanno fatto la storia dell’Autodromo di Monza e della Lesmo degli anni ’50. Lo spettacolo è a cura di Carlo Gaeta e Claudio Calvi con la partecipazione della cantante Dagmar Segbers accompagnata alla tastiera da Michele Fazio. L’esibizione sarà preceduta da un’introduzione, che vedrà l’intervento di testimoni locali, e non, della vita dell'Autodromo.

La mostra in Municipio

A partire da lunedì 12 settembre e fino a domenica 18 settembre verrà inoltre installata in Sala consiliare del Municipio (via Vittorio Veneto 15) la mostra video fotografica «Le immagini della leggenda»: un secolo prende forma attraverso le immagini e nella nuova narrazione digitale. Quattro capitoli, quattro schermi che ripercorrono attraverso le immagini il tema della storia del Tempio della Velocità, dei campioni, delle corse e degli eventi e infine del pubblico protagonista. A far da cornice, un weekend di serate a tema diffuse tra i locali del territorio attraverso le quali ripercorrere i temi dell’Autodromo, dello sport e della storia. Tutti i dettagli verranno svelati man mano direttamente sul sito internet del Comune.