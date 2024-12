Gran veglione di Capodanno in piazza a Seveso. Saranno tre gli eventi promossi dal Comune per chiudere alla grande il 2024 e iniziare in allegria il 2025. Doppietta al Politeama lunedì 30 e martedì 31 dicembre.

Feste e spettacoli per il Capodanno a Seveso

Si comincia nel pomeriggio della vigilia dell’ultimo giorno del 2024 con “Il Capodanno dei bambini”, ma lo spettacolo teatrale proposto quest’anno è adatto sia ai più piccoli che agli adulti. S'intitola "La Stella com'era?" ed è una sorta di riadattamento in chiave divertente del viaggio a Betlemme dei tre Re Magi. La rappresentazione è accompagnata da melodie e canti ispirati alla tradizione, eseguiti dal vivo con strumenti popolari. Nel 2023 ha compiuto trent’anni di rappresentazioni in giro per l’Italia riscuotendo un così grande successo che la compagnia teatrale Pastori & Muto ha deciso di riproporlo anche in occasione del Natale 2024 e il 30 dicembre alle 16.30 farà tappa a Seveso al CineTeatro Politeama di via Galimberti.

Veglione 2025 al Politeama

Il Veglione per salutare il 2025 si terrà al Politeama, avrà inizio alle 21 del 31 dicembre. Sarà anche quest’anno un San Silvestro all’insegna del divertimento quello proposto ai cittadini dal Comune di Seveso. Si alterneranno sul palco due comici e un mago illusionista. Il nome più noto è quello di Flavio Oreglio che per anni è stato uno dei volti di punta a Zelig cabarettista noto per le sue "poesie catartiche". Renzo Sinacori invece è un attore siciliano poliedrico con all’attivo numerosissime esperienze cinematografiche, teatrali e alla tv dove per un paio di edizioni è stato anche inviato di Striscia la Notizia. Massimo Contati invece è un mago illusionista milanese dalla forte vena comica. Anche lui è passato dallo Zelig, ha lavorato al fianco dei Fichi d’India e in tv è apparso durante la celebri trasmissioni “Italia’s Got Talent” e “Tù sì que vales” di Canale 5.

Al termine (23.15) tutti si ritroveranno in piazza Confalonieri al Villaggio di Natale per il conto alla rovescia con spettacoli, DJ Set e la pista di pattinaggio aperta. Entrambi gli eventi al Politeama sono a ingresso libero, fino esaurimento posti. Sono stati realizzati con il contributo di BCC Barlassina, Gelsia e Distretto del Commercio.