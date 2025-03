In cinque ore quasi cento persone vaccinate. Sono i numeri relativi alla giornata di prevenzione contro il Papilloma Virus organizzata da Asst Brianza, in occasione della Giornata Mondiale contro l'HPV che si celebra ogni annoil 4 marzo.

Grande affluenza all'open day vaccinale contro il Papilloma Virus

Una grande affluenza, dunque, soprattutto di giovani e giovanissimi, che sabato 8 marzo a Villa Camperio di Villasanta hanno effettuato la prima dose di vaccino.

Nel dettaglio nell'arco delle 5 ore di attività sono state vaccinate 93 persone, circa 20 persone all'ora, con una forte componente - pari al 15% - di utenti provenienti dalle province limitrofe.

La maggior parte dei vaccinati è rappresentata da giovani nati dal 1998, in particolare maschi (70%) per i quali è prevista la vaccinazione gratuita dal mese di ottobre 2024 (fino ad allora la gratuità era solo per i ragazzi nati dal 2006, mentre per le ragazze è sempre stata dalle nate dal 1997).

La mattinata non ha registrato problemi di sovraffollamento, considerando anche che gli operatori hanno iniziato ad erogare il servizio prima dell'orario previsto vista la presenza di diverse persone in attesa già di prima mattina.

L'iniziativa di prevenzione, molto apprezzata anche dalla Giunta Comunale, verrà ripetuta sabato 17 maggio per garantire a tutti i vaccinati la prosecuzione del ciclo con la seconda dose di vaccino anti-HPV.

Bene anche le vaccinazioni nella sede monzese della Bicocca

Risultati soddisfacenti anche per la giornata di vaccinazioni dedicata agli studenti dell'Università Bicocca che si è tenuta il 6 marzo presso la sede di Monza dell'ateneo. In questa occasione si è proseguito il ciclo vaccinale avviato lo scorso novembre sempre presso l'ateneo nell'ambito della Giornata per l'eliminazione del tumore della cervice uterina, e sono state somministrate diverse prime dosi a nuovi soggetti.

Grazie alla collaborazione tra ASST Brianza e l'Università Bicocca, che ha accoltol'iniziativa con vero entusiasmo, viene garantita a tutti la conclusione del ciclo vaccinale in un'ulteriore seduta già pianificata per il prossimo 25 settembre.

"Sensibilizzare sul tema della prevenzione vaccinale anche target talvolta difficili da raggiungere, come quello degli adolescenti, è uno degli obiettivi di ASST Brianza a favore della salute e del benessere ditutta la popolazione e delle nuove generazioni", ha dichiarato il Direttore di ASST Brianza, Carlo Alberto Tersalvi. "Per questo proporre iniziative concrete e mirate come queste, rese possibili dall'impegno del personale dei Centri Vaccinali in sinergia con altri enti che operano sulla nostra provincia, ci permette di fare ulteriori passi avanti nell'ambito della medicina del territorio e dei servizi sanitari offerti alla comunità, ottenendo risultati significativi".

In Brianza copertura vaccinale sopra la media regionale e nazionale

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e aggiornati al 31/12/2023, la copertura vaccinale per tutti i Distretti di ASST Brianza su giovani di sesso maschile e femminile nati nell'anno 2011 è del 90,14%, oltre il 7% sopra la media regionale e +30% rispetto alla media nazionale: cifre che testimoniano il grande lavoro svolto dagli operatori e l'alto livello di partecipazione della popolazione.