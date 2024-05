Si terrà sabato 11 maggio, con inizio dalle ore 11.00, a Cesano Maderno l’inaugurazione della Cittadella dei Ragazzi - che verrà intitolata ad “Altiero Spinelli”: un nuovo spazio inclusivo, ludico-ricreativo realizzato dall’Amministrazione Comunale nel quartiere Sacra Famiglia.

Grande attesa a Cesano per l'inaugurazione della Cittadella dei Ragazzi

Il progetto, frutto di un percorso condiviso con l’Associazione Sacra Famiglia Comitato di Quartiere, offrirà alla città un’area fitness e campi da basket, pallavolo, calcio a cinque, con la novità del teqball oltre all’area destinata allo sgambamento cani.

Alla cerimonia d’inaugurazione parteciperanno il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, dell’Associazione Sacra Famiglia, delle scuole, delle realtà associative e sportive della città. Per tutta la giornata sono previsti momenti di sport e divertimento.

L'intitolazione ad Altiero Spinelli

La Cittadella, come detto, verrà intitolata al politico e scrittore italiano vissuto nel Novecento, protagonista fin da giovanissimo della vita politica nazionale ed europea. Arrestato ed imprigionato all’età di 17 anni dal regime fascista, fu confinato sull’isola di Ventotene. Qui incontrò Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, con cui scrisse il “Manifesto per un’Europa Libera ed Unita”, noto anche come “Manifesto di Ventotene”, uno dei testi che più hanno ispirato la nascita dell’odierna Unione Europea. Venne liberato nel 1943 e fondò il Movimento federalista europeo.

Lavorò per l’unificazione europea come consigliere di personalità illustri come De Gasperi, Spaak e Monnet. Esperto giurista, promosse la causa europea anche in campo accademico e fondò l’Istituto per gli Affari Internazionali di Roma. Dal 1970 al 1976 fu membro della Commissione europea e nel 1979 venne eletto al Parlamento europeo.

A lui è dedicato il principale edificio del Parlamento europeo

Insieme ad altri colleghi fondò il “Club del Coccodrillo” e presentò al Parlamento una proposta per un nuovo trattato sull'Unione europea. Il 14 febbraio 1984 il Parlamento europeo adottò a stragrande maggioranza la sua proposta approvando il Progetto di Trattato istitutivo dell'Unione europea, il cosiddetto "piano Spinelli".

Il documento, seppure non ratificato, costituì una base per l’Atto unico europeo del 1986, che aprì i confini al mercato comune, e per il Trattato di Maastricht del 1992 con cui nacque l’Unione Europea. Dal 1976 al 1983 fu anche deputato della Repubblica. A lui è dedicato l’edificio principale del Parlamento europeo a Bruxelles.