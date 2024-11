Grande festa a Meda per i 60 anni della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII

Grande festa a Meda nel pomeriggio di oggi, sabato 9 novembre 2024, per i 60 anni della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII.

Festa per la scuola dell'infanzia Giovanni XXIII

Nel cortile dell'asilo che si trova nell'omonima via, a partire dalle 14.30 si sono ritrovati tantissimi bambini coi loro genitori, le insegnanti, i membri del consiglio della Causa Pia Asilo Infantile, che gestisce le scuole dell'infanzia Giovanni XXIII e Maria Bambina, amministratori comunali, ma anche molti ex alunni e tante persone legate a questa preziosa realtà del territorio.

L'asilo ha compiuto 60 anni

"Oggi festeggiamo 60 anni di passione educativa e di impegno nella crescita dei bambini, un pezzo importante della storia della nostra Meda - ha esordito Cesare Cazzaniga, vicepresidente della Causa Pia - L'8 novembre 1964 era stata posata la prima pietra, mentre l'inaugurazione ufficiale venne fatta l'11 settembre 1966. Il giorno della posa della prima pietra venne animato dai bambini che all'epoca frequentavano l'asilo Maria Bambina, che l'anno prossimo compirà 130 anni".

"Grazie a chi ha contribuito alla crescita dell'asilo"

Cazzaniga ha quindi ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla crescita dell'asilo:

"Tutti i presidenti e i consiglieri della Causa Pia, il presidente attuale, Gianfranco Asnaghi, che è sempre presente ma preferisce restare dietro le quinte - ha dichiarato - Ma anche l'ordine delle suore di Maria Bambina, tutti i sacerdoti che ha nutrito l'ispirazione cristiana dell'Ente, le insegnanti e il personale ausiliario, i genitori per la loro collaborazione, il comitato della Camminatina, a tutti i bambini che hanno varcato la porta della nostra scuola e a tutte le Amministrazioni comunali che ci hanno sostenuto".

Il sindaco: "Il Comune sarà sempre vicino a questa realtà"

La parola è quindi passata al sindaco Luca Santambrogio, presente in qualità di amministratore comunale ma anche come ex alunno dell'asilo, marito di un'ex alunna e papà di due ex alunni, come ha sottolineato.

"Prima che il pubblico realizzasse le scuole dell'infanzia al Polo e la Garibaldi voi della Causa Pia, con i due asili, eravate l'unico baluardo a Meda per la crescita dei bambini - ha detto - E anche ora portate avanti la vostra missione in modo ragguardevole, i bambini vengono volentieri in questa scuola. Il Comune ha sempre affiancato questa realtà e continuerà a farlo perché offre spazi educativi importanti e un servizio che il Comune da solo non riuscirebbe a garantire. Sessant'anni possono essere tanti o pochi, di sicuro oggi posiamo la prima pietra per altri sessant'anni di storia".

Il concerto della Santa Cecilia Junior Band e la benedizione di don Giulio Cazzaniga

Dopo la brillante esibizione della Santa Cecilia Junior Band, la formazione composta da allievi (giovani e meno giovani) della Santa Cecilia, diretta dal maestro Mauro Salvador, il vicario parrocchiale della chiesa San Giacomo, don Giulio Cazzaniga, ha impartito la benedizione:

"Questo luogo appartiene alla Causa Pia e pio è chi è in grado di provare la pietas, ovvero di percepire l'altro come presenza sacra, di cui io sono custode - ha detto il sacerdote - La nostra preghiera deve essere quella di dare agli insegnanti un cuore capace di ascolto, in grado di accordarsi, proprio come fanno i musicanti della banda, per comprendere i bisogni dei più piccoli. E i bambini devono avere un cuore capace di curiosità, stupore e misericordia. E' importante che i piccoli sappiano custodire quello che imparano oggi e che lo ricordino nel tempo".

Taglio della torta e del nastro

La direttrice dell'asilo, Manuela Citterio, ha colto l'occasione per ricordare che oltre al compleanno del Giovanni XXIII "oggi si celebra un'altra ricorrenza speciale, il pensionamento della nostra ausiliaria Angela Calà, che ha dato anima, tempo e cuore alla nostra scuola". Quindi è stato il momento del taglio della torta, composta da tante gustosissime crostate, e del nastro, che ha inaugurato l'area festa allestita in giardino: oltre agli Alpini che distribuivano caldarroste e vin brulè c'erano truccabimbi, giochi in legno e tante altre attrazioni per condividere questo momento di festa.