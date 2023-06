Grande festa ieri pomeriggio, martedì 20 giugno, a Villasanta per Antonia Daelli, cittadina che raggiunto il bellissimo traguardo del 100 anni.

Grande festa a Villasanta per i 100 anni di Antonia Daelli

Oltre a quelli dei nipoti ieri sono arrivati anche gli auguri del sindaco Luca Ornago e dell'assessore alle Politiche Sociali Laura Varisco che si sono recati a casa della centenaria per congratularsi personalmente.

"Tanti auguri a una delle signore più longeve di Villasanta - ha esordito il primo cittadino che ha anche donato alla centenaria un libro sulla storia della cittadina brianzola. Doniamo questo libro che racconta la storia del nostro comune ma siamo sicuri che Antonia potrebbe scrivere pagine e pagine della storia villasantese".

L'elisir? "Una vita all'aria aperta"

Nata nel 1923 al confine tra Monza e Villasanta, in località La Cantonata, Antonia è cresciuta in una famiglia di contadini e ha iniziato presto a lavorare insieme ai genitori e ai fratelli. Poi le nozze con Enrico Galimberti, scomparso purtroppo nel 1998. Senza figli ha vissuto sempre all'aria aperta: uno stile di vita che sicuramente ha contribuito a mantenerla in salute nel corso degli anni. In salute e felice, circondata sempre dall'affetto di fratelli e sorelle, oltre che dei nipoti che anche ieri non sono mancati ai festeggiamenti per l'importante traguardo.