Grande festa al Saint Georges Premier per i 30 anni del Club Inner Wheel di Merate e Vimercate

Grande festa ieri sera, lunedì 3 aprile, al ristorante Saint Georges Premier di Monza, per i trent'anni del Club Inner Wheel di Merate e Vimercate, gruppo femminile del Rotary.

A fare gli onori di casa è stata Valentina Del Campo, Presidente del club. Club che in tutti questi anni di attività ha promosso e sostenuto numerosissime attività benefiche in ambito sociale, culturale e scolastico, oltre ad aver sostenuto anche progetti internazionali.

Nel corso della serata sono state menzionati tanti progetti a cui il gruppo ha collaborato, non ultimo quello svolto in collaborazione con l'Istituto Manzoni di Vimercate, per contrastare il bullismo tra i giovani.

Circa un centinaio le persone presenti durante la cena al Premier, tra cui componenti del Rotary e presidenti e soci del passato e di oggi. Non ha voluto mancare anche il sindaco di Merate Massimo Augusto Panzeri, mentre era assente l'amministrazione comunale di Vimercate.

Nel corso della serata anche una piacevole esibizione della violinista lituana Saulė Kilaitė.

