Una vita intensa, fatta di sacrifici ma anche di tante gioie. Una vita - come ha sottolineato il coordinatore della Casa Famiglia di Busnago, Ugo Zorco - "caratterizzata da eventi e prove, affrontate sempre con forza d’animo e volontà. Per questo deve essere considerata un esempio per tutti”.

Grande festa alla Casa Famiglia per i 100 anni di Ermellina

L'esempio è Ermellina Cereda che lo scorso 26 gennaio ha tagliato il traguardo del secolo di vita. Un traguardo importante, unico per certi versi, che ha condiviso con i suoi familiari e con tutti gli operatori della struttura socio sanitaria di Sodalitas.

“E’ stato un pomeriggio molto intenso - ha proseguito Zorco. Accanto alla consueta festa mensile dei compleanni dei nostri Residenti, abbiamo deciso di dedicarle una festa speciale con la consegna di una targa ricordo. La signora Ermellina, con noi ormai dal 2013 è davvero un modello da seguire. Ha saputo sconfiggere l’epoca difficile della pandemia e oggi è più che mai uno stimolo a guardare al futuro con il suo ottimismo”.

Una vita intensa accanto ai suoi figli

La Signora Ermellina Cereda nasce a Sulbiate in Brianza, il 26 gennaio del 1925. Come molti, a quei tempi, inizia a lavorare presto, subito dopo aver conseguito la licenza di quinta elementare. E’ operaia in una filanda, poi arriva il matrimonio con il suo Egidio. I coniugi Giani si trasferiscono a Cornate d’Adda, hanno due figli: Marinella e Giovan Battista. Purtroppo la Signora Ermellina, resta vedova a soli 40 anni. Da quel momento continuerà a dedicarsi alla famiglia, seguita dalla figlia e inizierà a frequentare il Centro Diurno di Mezzago, fino al suo ultimo ingresso in Casa Famiglia a Busnago nel dicembre 2013.