Grande festa alla "Fracaro": la scuola materna di Usmate compie 100 anni

Una storia lunga un secolo, che attraversa il tempo e le generazioni, ma che lascia intatto lo spirito e la vocazione di una scuola da sempre punto di riferimento per l’intera comunità di Usmate Velate. Giornata di grande festa, domenica, all'asilo "Fracaro" di via Cavour che proprio quest’anno celebra il centenario della propria fondazione.

La "Fracaro" di Usmate compie 100 anni

Era infatti il 1924 quando un gruppo di amici guidato da Giovanni Fracaro, grazie al sostegno dell’allora parroco don Mario Carugo, acquistò la storica magione del centro paese che nel Settecento era stata la residenza di villeggiatura dei marchesi Ala Ponzone. L’intenzione era quella di dare vita a una scuola dell'infanzia che onori la memoria dei genitori Giuditta e Federico Fracaro. E la comunità non è mai venuta meno all'eredità lasciata dal fondatore, portando sempre avanti, nel corso del tempo e con inestimabile impegno, la realtà che venne donata al paese, ampliando addirittura la struttura nel 2000 con la realizzazione dell’asilo nido. Oggi, con più di cento bambini iscritti, l'asilo "Fracaro" è una vera e propria istituzione didattica ed educativa non solo a Usmate, ma in tutta la Brianza.

Domenica la grande festa

La giornata di festeggiamenti si è aperta in mattinata con il simbolico taglio del nastro della scuola. Presenti per la cerimonia gli ultimi eredi della famiglia Fracaro, Marco Magnifico (che oggi ricopre la carica di presidente del Fai) e Giovanna Fracaro. Con loro anche il presidente Piergiorgio Salvatti. Poi la messa, celebrata da don Lorenzo Passoni e da don Stefano Guidi tra le mura dell’istituto alla presenza delle istituzioni cittadine, e il pranzo, momento conviviale al quale hanno preso parte il corpo docenti, le famiglie e tutti gli alunni di oggi e di ieri, che hanno colto l’occasione per fare un emozionante tuffo nel passato.

Il grazie della scuola

Nei corridoi della scuola è stata anche allestita una mostra fotografica, mentre nel giardino stand e giochi per attività, canti e balli insieme alle "Fracamamme". Infine il momento clou per ogni festa di compleanno che si rispetti, a maggior ragione per un anniversario di questa portata: il taglio della torta.

"Grazie a tutti voi che oggi siete intervenuti per celebrare al meglio la nostra bellissima scuola - le parole della referente Paola Fumagalli a nome di tutte le insegnanti - Grazie ai volontari e grazie ai genitori che nel corso di questo secolo hanno offerto un contributo fondamentale alla “Fracaro”. Ma soprattutto grazie a tutti i bambini che colorano e animano questa realtà regalandole ogni giorno una nuova vita".