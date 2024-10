Grande festa domenica pomeriggio 6 ottobre, per i 102 anni di Rosa Villa, ospite della Rsa Don Gnocchi di Seregno, alla presenza del sindaco Alberto Rossi, dei suoi familiari e del personale di reparto.

Grande festa alla Rsa Don Gnocchi per i 102 anni di Rosa

Ospite da due anni della struttura, nasce a Seregno il 6 ottobre 1922. Primogenita, inizia fin da piccola ad aiutare la mamma nelle faccende domestiche e ad accudire i tre fratelli più piccoli. Frequenta il ciclo di scuola elementare con ottimi risultati e a soli 12 anni inizia a lavorare in tessitura, prima nella Manifattura Seregnese, poi verso i 20 anni, con la prospettiva di un salario più vantaggioso, alle dipendenze della Magnoni & Tedeschi. Con la crisi e la successiva chiusura di quest’ultima, trova impiego presso un’altra ditta di Seregno, la Bellù.

Il lavoro e la cura dei propri familiari sono stati le sue priorità.

Da giovane, le piaceva tantissimo ballare; il sabato e la domenica trascorreva serate piacevoli con i suoi amici in magazzini che adibivano a balere.

Si sposa all’età di 50 anni con Bruno Leveni, con il quale ha condiviso la passione per i viaggi: con gite organizzate, hanno visitato diversi paesi europei (Austria, Germania, Francia e Jugoslavia) e tante mete turistiche in Italia, da nord a sud. In età avanzata e con il sopraggiungere di una grave malattia al marito, trascorrevano gli inverni e le primavere in Liguria, a Loano.

La sua grinta e la sua forza di volontà l’hanno portata a reagire e ad affrontare ogni avversità nella vita e da due anni è ospite della Residenza Don Gnocchi: qui, protagonista attiva della vita di struttura, non perde occasione di raccontarsi e di condividere con ospiti e operatori le proprie esperienze di vita.