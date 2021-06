Grande festa per i dieci anni di sacerdozio di don Stefano

Una festa per celebrare i dieci anni di sacerdozio di don Stefano Borri, coadiutore della comunità pastorale di Lesmo. Una festa con un regalo finale

La festa per don Stefano

Questa mattina la comunità pastorale di Lesmo si è riunita nel pratone dell'oratorio di Peregallo per celebrare i dieci anni di sacerdozio di don Stefano Borri, arrivato in paese a settembre ma già capace di farsi apprezzare dai fedeli. Una Messa, cui poi dopo seguirà un pranzo e un pomeriggio di festa con i bambini. E a fare il regalo alla comunità ci ha pensato la Curia: don Stefano, infatti, era a Lesmo part time ma durante la funzione è stato annunciato che dall'1 settembre resterà in paese in maniera permanente come vicario parrocchiale con incarico di responsabile della pastorale giovanile.

La storia del don

Classe 1985, ordinato nel 2011, è stato vicario della Comunità Pastorale Santa Maria del Rosario di Settimo Milanese per tre anni fino al 2014. Successivamente è stato trasferito a Busto Arsizio, dove in particolare è stato incaricato di seguire i giovani dell’oratorio nella parrocchia di Sant’Edoardo. Nel 2019 un nuovo incarico, sempre nel Varesotto, come vicario nelle parrocchie di Marnate, Gorla Minore e Gorla Maggiore. Fino all'arrivo in Brianza nel settembre del 2020 per quella che doveva essere una tappa di passaggio ma che, con l'annuncio di oggi, avrà basi ben più stabili