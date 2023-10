Grande festa per il 20esimo anniversario dell'Omcc di Concorezzo

Domenica di grande festa per l'Omcc di Concorezzo, che ha celebrato il raggiungimento di un importante traguardo. La società biancorossa, infatti, ha tagliato il traguardo del 20esimo anno di vita. Tantissimi i presenti all'evento tenutosi domenica 29 ottobre all'oratorio San Luigi di Concorezzo.

Un traguardo molto importante

Un traguardo decisamente importante, già festeggiato nel corso dell’anno, ma che ha trovato il suo apice nella giornata di domenica. Primo appuntamento di giornata alle 10, quando il cineteatro San Luigi ha ospitato una Messa dedicata a tutti gli atleti e simpatizzanti. Alle 12.30 pranzo comunitario per giocatori, dirigenti, allenatori e per tutte le persone che ruotano attorno all’universo biancorosso. Alle 15 giochi per tutti, mentre alle 16.30 spazio al taglio della torta: un momento a cui sono stati invitati anche i "campioni" che hanno indossato in passato i colori dell’Omcc. Il pomeriggio si è chiuso da una benedizione e da due partite: in campo calcistico l’Omcc ha sfidato il Lambrate, in quello pallavolistico l’Sgp II di Seregno.

Tra passato, presente... e futuro

Oltre ai numerosi giocatori dell'Omcc attuale, non sono voluti mancare all'evento nemmeno tutti i presidenti che nel corso di questi anni hanno accompagnato la crescita della realtà sportiva concorezzese, diventata con il passare del tempo un vero e proprio punto di riferimento per tanti ragazzi.

"Se oggi siamo qui così in tanti lo dobbiamo a tutte le persone che hanno donato il loro tempo per l'Omcc - ha sottolineato l'attuale presidente biancorosso Paolo Gaviraghi - Un grande applauso a tutte in particolari ai presidenti che mi hanno preceduto e che oggi non hanno voluto mancare a una giornata così importante".

Una giornata coronata dalla vittoria, in ambito calcistico, di tutte le squadre biancorosse: non male come regalo di compleanno.