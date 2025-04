Grande festa per la tradizionale partita dei papà

Seveso, un appuntamento che ha preso piede ormai da anni quello promosso dall'Asd Altopiano sul campo da calcio dell'oratorio San Carlo. La gara era stata rinviata causa maltempo.

Papà in festa

Un appuntamento sportivo che ormai è una vera e propria tradizione. Da anni l'Asd Altopiano, polisportiva che gioca le proprie gare sul campo dell'oratorio San Carlo, organizza per la Festa del Papà una tradizionale partita che coinvolge genitori, dirigenti e atleti per festeggiare tutti insieme. E dopo la sfida sul campo, mangiata in compagnia in oratorio. Anche quest'anno la tradizione si è ripetuta, ma posticipata.

Foto 1 di 2 Seveso: una delle squadre partecipanti alla partita dei papà Seveso: l'Asd Altopiano organizza la partita dei papà Foto 2 di 2 Seveso: una delle squadre partecipanti alla partita dei papà Seveso: l'Asd Altopiano organizza la partita dei papà

Gara rimandata a causa del maltempo

Per via del maltempo la partita è stata rimandata a domenica 6 aprile. Una splendida giornata di sole ha accolto le tre squadre che sono scese sul terreno di gioco. Un triangolare a cui hanno preso parte papà, dirigenti e anche giovani atleti della società sevesina.