L'assessore a Sport, Tempo libero e Commercio: "La straordinaria riuscita dei due appuntamenti conferma che la sinergia e la collaborazione sono la chiave per rendere Seveso una città viva e attrattiva"

Migliaia di persone a Seveso nel fine settimana per il doppio evento che ha animato la città: la Notte Bianca e Sportissimo.

Grande partecipazione di pubblico per Notte Bianca e Sportissimo

Sabato la Notte Bianca organizzato dalla Proloco con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale che ha avuto come clou il concerto di Jo Squillo in una piazza Confalonieri gremita di persone. Tantissima gente anche per le vie specie dove erano concentrati gli eventi tra cui la sfilata di moda e l’elezione di miss New Radio Seveso.

← →

Alla prova nelle discipline sportive

Lo stesso successo per Sportissimo, la festa dello sport di Seveso che si è tenuta domenica nella nuova location tra Bosco delle Querce, viale Redipuglia e via Ortles, organizzata dal Comune di Seveso con il sostegno di BrianzAcque. E’ stata una escalation di persone soprattutto nelle ore pomeridiane dove si è registrato il picco di visitatori agli stand allestiti da Asd Seveso, Cabs (Club Altopiano Baseball Softball), Basket Cesano Seveso, Accademia Marziali, Asd Altopiano, Marathon Club, Alpini Seveso, Il Focolare, Avis Seveso, Il Girasole, CAI Seveso, Ginnastica Sampietrina, Legambiente, Arcieri Bosco delle Querce, Ballet Studio, Protezione Civile, Croce Bianca Seveso, Cicli Fiorin, Judo Club, Dojo Tora Kin Karate, Base 96, Gso Sampietrina (pallavolo), Bushin Karate Do, Tai Shi Ryu (arti marziali giapponesi).

Tanti i giovani e i giovanissimi che si sono potuti cimentare nelle varie discipline sportive.

← →

“Siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa per quanto riguarda la partecipazione di pubblico, ho avuto conferma che il doppio evento di sabato e domenica ha attratto persone anche da fuori città. Tutto è andato per il meglio grazie all’organizzazione perfetta di tutti coloro che sono stati coinvolti”, ha detto la sindaca Alessia Borroni.

Entusiasta anche l’assessore con deleghe allo Sport, Tempo Libero e Commercio Marco Mastrandrea, sotto la cui regia si sono svolti i due eventi di fine-estate: