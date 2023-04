Grande successo per la Corsa dei Campanili: in 3mila di corsa per le vie di Vimercate

In più di 3000 al via. Ennesimo grande successo per la Corsa dei Campanili, che si sta svolgendo nella mattinata di oggi, domenica 16 aprile, per le vie di Vimercate.

Grande successo per la Corsa dei Campanili

Per molti amanti della corsa la sveglia è suonata all'alba. Dalle 7:30 le persone si stanno presentando al via in piazza Roma, e molte altre si sono iscritte all’ultimo momento nel villaggio allestito in piazza Unità d’Italia davanti al municipio. Suggestivo anche il punto di arrivo di quest’anno, i partecipanti infatti tagliano il traguardo all’interno di Palazzo Trotti e in particolare nella sala di rappresentanza, Sala Cleopatra, dove stato steso un tappeto rosso.

Una corsa per tutti

Una tradizione che anche quest'anno ha fatto veramente il botto, con un numero di partecipanti che si avvicina a un record quasi storico per la manifestazione. D'altronde, a richiamare coì tanta gente a Vimercate, è proprio il fascino di una corsa veramente aperta a tutti: dai semplici appassionati, ai runner di un certo livello. E non solo: perché alle 10:30 prenderà il via anche la Gara dei Passeggini, un percorso di 3 km riservato al bimbi, mamme, papà, nonni, fratelli e sorelle. In piazza Unità d’Italia è previsto anche un ricchissimo punto ristoro.