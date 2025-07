Grande successo per la prima edizione della Pastasciutta Antifascista

Grande successo per la prima edizione a Usmate Velate della Pastasciutta Antifascista benefica promossa dall’Amministrazione Comunale. L’iniziativa ha potuto contare sulla partecipazione di molti cittadini venerdì sera 25 luglio sulla Piazza Scaccabarozzi.

Si ricorda che il parco resta ancora chiuso per le valutazioni dei danni subiti dalle piante durante il nubifragio dello scorso 7 luglio, di cui si sta occupando l’agronomo incaricato. La manifestazione per ricordare la Pastasciutta Antifascista cucinata dai fratelli Cervi il 25 luglio 1943 (dopo la destituzione di Benito Mussolini) ha potuto contare sulla collaborazione dell’Anpi - sezione di Arcore, Camparada, Correzzana, Lesmo, Usmate Velate, La Bottequa, Emergency, MaLaBrianza, Festa dell’Altro Mondo e il Circolo Gaia Legambiente.

«È stata una bella serata per ribadire con un semplice piatto di pasta i valori antifascisti, della democrazia e del ripudio della guerra che fanno parte della nostra Costituzione Italiana - hanno detto la Sindaca Lisa Mandelli e il vicesindaco Mario Sacchi -. Il ricavato della cena di circa 3900 euro è stato destinato a sostenere Emergency a Gaza. Ringraziamo tutti i volontari che si sono adoperati per la buona riuscita dell’evento e per aver condiviso con noi l’obiettivo benefico per Gaza».