Un totale di 600 partecipanti ha affollato ieri, domenica 22 settembre, la MezzaGo Run, l'evento ludico motorio a passo libero arrivato quest'anno alla sua quarta edizione.

Grande successo per la quarta edizione della MezzaGo Run

Di buon mattino i volontari dell'associazione Vivi Mezzago, la realtà che ha organizzato l'evento con il patrocinio del Comune, hanno dato il via alla kermesse partendo dalle 7.15 con l'apertura delle iscrizioni. I runner poi dalle 7.30 fino alle 9.30 sono partiti per il percorso, scelto in base alle loro capacità, tra i tre presenti: da 8, 15 o 21 km.

Un tragitto che li ha portati non solo per le vie del paese dell'Asparago Rosa, ma anche tra i campi e sentieri del parco Pane, fino a ritornare nella piazzetta della sala civica dove era posta sia la partenza che l'arrivo della manifestazione.

La soddisfazione della presidente di Vivi Mezzago

A partire dalle 10.30 poi sono iniziate le premiazione dei vincitori, ma non solo. Perchè l'associazione ha infatti conferito degli encomi anche ai gruppi più numerosi e alla prima iscritta alla manifestazione.

"L'evento è andato molto bene - spiega la presidente di Vivi Mezzago Stefania Maggioni - Siamo molto soddisfatti e ci tengo a ringraziare le 600 persone che anche quest'anno hanno partecipato all'evento. Solitamente l'appuntamento era previsto a dicembre. Quest'anno abbiamo voluto anticiparlo perchè in inverno fa troppo freddo e fortunatamente è andato tutto bene. Un grande ringraziamento va anche ai nostri sponsor e a tutti i volontari che hanno collaborato nel corso della mattinata alle iscrizioni, per dare indicazioni ai corridori, per aiutare nei parcheggi e ai ristori. Ringrazio infine anche il centro culturale arabo per il supporto. Ora è tempo di iniziare a pensare già all'edizione dell'anno prossimo perchè di certo non vogliamo fermarci".

Molto soddisfatto anche il sindaco Massimiliano Rivabeni, che ha così ringraziato i volontari del sodalizio mezzaghese:

"Un evento, che da qualche anno porta centinaia di persone a visitare i percorsi cittadini e campestri mezzaghesi e dei dintorni. Un momento di sport e aggregazione apprezzato da molti, un ringraziamento speciale va agli organizzatori dell'Associazione Vivi Mezzago cui in ogni occasione viene riconosciuto il merito di un'ottima organizzazione e percorsi sempre interessanti. Come Amministrazione siamo orgogliosi di eventi come questo che animano il paese, supportandoli fattivamente con il patrocinio comunale".