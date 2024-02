Grande successo per la tombolata in oratorio San Paolo VI

Dopo quattro anni torna la tombolata all'oratorio San Paolo VI di Seveso: grande successo e super partecipazione.

Un grande ritorno

Un ritorno attesissimo, che si è rivelato un super successo a cui hanno partecipato bambini, ragazzi, genitori e anziani. Domenica 4 febbraio, dopo quattro anni dall'ultima edizione, è andata in scena la 34esima edizione della tombolata all'oratorio San Paolo VI. Un appuntamento tradizionale nell'oratorio di viale Vittorio Veneto, che per la comunità ha sempre rappresentato uno dei primi momenti del nuovo anno per radunarsi e festeggiare insieme.

Numeri straordinari

A causa del Covid, la tombolata era rimasta ferma per quattro anni. Un momento attesissimo, come testimoniano anche i numeri. 231 sono state le cinquine e 191 le tombole, con tanti premi per tutti i partecipanti. Il ricavato delle cartelle vendute servirà per finanziare nuovi progetti in oratorio. Ad animare il pomeriggio, come sempre, ci ha poi pensato Maurizio Ravasi. Grande partecipazione quindi e grande soddisfazione per gli organizzatori: