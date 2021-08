Grandi manovre in oratorio a Sulbiate, il campo del "GS" cambia pelle. In queste settimane gli operai sono al lavoro per regalare al sodalizio biancoblu una nuova "casa" per la stagione ormai alle porte.

Grandi manovre in oratorio a Sulbiate, il campo del "GS" cambia pelle

Fervono i lavori in oratorio, dove in queste settimane estive gli atleti del «GS» hanno lasciato spazio a tecnici e operai. A inizio agosto si è infatti ufficialmente aperto il cantiere che porterà al completo restyling dell’impianto a 7 che ospita le partite interne del sodalizio biancoblu. Un intervento a tutto tondo che riguarderà il campo, dove verrà sostituito il manto in erba sintetica così come le porte e le panchine, e la palazzina degli spogliatoi, dove verranno apportate alcune modifiche per garantire una maggior sicurezza degli atleti.

