Emozioni e successi nelle gare di pattinaggio artistico dello Skating Brianza Sovico disputate in primavera.

Grandi risultati per lo Skating Brianza Sovico

La primavera ha portato con sé una vera e propria ondata di emozioni per gli appassionati di pattinaggio artistico. Gli atleti dello Skating Brianza Sovico sono stati impegnati in numerose competizioni regionali e interregionali, sia FISR che UISP. Tutti si sono distinti per tecnica, eleganza e grande determinazione, conquistando importanti piazzamenti e medaglie. Il mese di aprile si è aperto con la prima fase del Campionato Interregionale Cadetti, svoltasi il 5 e 6 a Lonato del Garda, dove Arianna e Luna si sono classificate rispettivamente seconda e quarta nelle loro categorie. A seguire, il Campionato Regionale UISP del 25 aprile a Saronno ha visto bellissimi podi e ottime performance per Vittoria, Annalisa e Alice.

Il campionato regionale

Domenica 27 aprile, si è tenuto la seconda parte del Campionato Regionale UISP a Busto Arsizio, dove si è registrata un’ottima prova collettiva con le medaglie d’oro di Andrea e Martina e ottimi argento per Enola, Giorgia, Ylenia, Elisa e Arianna nelle rispettive categorie. Sorrisi e soddisfazione anche per il terzo posto di Luna e il quarto posto di Alice. La qualità delle esibizioni è stata confermata anche il 1° maggio a Suzzara, nei Campionati Regionali FISR, con la terza posizione di Allegra e il piazzamento di rilievo di Vittoria.

Il campionato interregionale

Nel weekend del 3 e 4 maggio, si è svolta la seconda fase del Campionato Interregionale Cadetti, sempre a Lonato del Garda, dove Arianna e Luna hanno consolidato le loro posizioni con ottimi risultati sia nelle classifiche regionali che in quelle generali. Contemporaneamente, gli atleti impegnati nei Campionati Regionali FISR di Lonato del Garda hanno aggiunto nuove medaglie al medagliere: oro per Andrea, argento per Giorgia e Ylenia e ottimo bronzo per Alice. La soddisfazione del nostro staff tecnico non si è esaurita a Lonato del Garda perché sempre domenica 4 maggio, a Mortara, nei Campionati Regionali FISR, nelle rispettive categorie, ottime prestazioni per Asia, Alice e Vittoria, che si sono ripetute sabato 10 Maggio nel Campionato Regionale UISP a Saronno: brave ragazze. Un applauso anche a Beatrice, Aurora e Irene che nella stessa giornata hanno mostrato eleganza e determinazione.

Le giovanissime

E poi picchi di emozione con le giovanissime. Grande partecipazione al Trofeo Soccornini del 10 e 11 maggio a Busto Arsizio, riservato al circuito Primi Passi e Giochi della Gioventù, dove tante giovani promesse si sono messe in luce con podi e menzioni speciali, dimostrando il talento che cresce già dalle fasce d’età più basse. Medaglia d’oro per Miryam, Emma e Aurora. Ottimo secondo posto per Chiara e Sofia, terzo posto per Marika. Prestazioni e sorrisi da ricordare anche per Martina, Ginevra, Beatrice, Emma, Greta, Sara, Gaia, Sofia e Susanna. Il 18 maggio è stata una giornata intensa con una doppia competizione. Da un lato, i Campionati Regionali FISR a Castel Goffredo, con il primo posto di Aurora, ottimo argento per Elisa e Martina, il bronzo per Beatrice e l’ottima performance di Irene. Dall’altro, i Giochi della Gioventù di Cornate d’Adda, che hanno visto protagoniste numerose giovani atlete divise tra mattina e pomeriggio, con medaglie per Francesca, Teresa, Giulia, Stella, Aurora, Beatrice, Arwen, Adeline, Ginevra, Aurora, Ginevra, Emma e Gemma ma tutte premiate per l’impegno e la qualità delle esibizioni. Bravissime anche Miryam, Chiara, Alessia, Vittoria, Emma, Annamaria, Evelyn Lidia, Ludovica, Vittoria, Benedetta, Ludovica, Giorgia, Matilde, Beatrice, Khady, Emily, Grace e Carolina. Infine, in attesa di confrontarci a livello nazionale, l’ultima competizione regionale è stata il 25 maggio ai Campionati Regionali FISR di Castel Goffredo, in cui Enola ha conquistato il gradino più alto del podio e Annalisa ha portato a casa un piazzamento importante per crescere.

Un bilancio più che positivo

"Aprile e maggio hanno regalato allo Skating Brianza Sovico un bilancio più che positivo: un importante bottino di medaglie e una costante crescita tecnica - sottolineano dall'associazione sportiva - I risultati ottenuti premiano l’impegno delle atlete e atleti, il lavoro dello staff tecnico e il sostegno delle famiglie. Ora l’attenzione è tutta rivolta ai prossimi impegni nazionali, con l’obiettivo di confermare l’eccellente stato di forma anche sui palcoscenici più importanti. Se vuoi vedere tutte le foto delle gare o iniziare a pattinare con una prova gratuita, scrivici o vieni a trovarci su Instagram: @skatingbrianzasovico".