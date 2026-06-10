Grandinata e strade allagate

L’ondata di maltempo che si è abbattuta nel pomeriggio in Brianza ha provocato ingenti danni a causa di grandinate e strade allagate
Il maltempo
Intorno alle 16 di oggi, mercoledì 10 giugno, si è scatenata una ondata di maltempo su tutta la Brianza
A Monza si segnala una intensa grandinata ma solo in alcune zone della città e la caduta in via Tripoli di un albero che ha sfiorato un’automobile
Ma la situazione peggiore al momento si registra a Cavenago Brianza: qui la grandine ha imbiancato alcune strade provocando un effetto neve e l’intensa pioggia ha trasformato alcune arterie in canali, tanto che alcune autovetture sono rimaste bloccate.