Grandinata e strade allagate

L'ondata di maltempo sta allentando la Brianza ma lascia dietro di sé strade allagate e vie coperte dalla grandine

L’ondata di maltempo che si è abbattuta nel pomeriggio in Brianza ha provocato ingenti danni a causa di grandinate e strade allagate

Il maltempo

Intorno alle 16 di oggi, mercoledì 10 giugno, si è scatenata una ondata di maltempo su tutta la Brianza

A Monza si segnala una intensa grandinata ma solo in alcune zone della città e la caduta in via Tripoli di un albero che ha sfiorato un’automobile

Ma la situazione peggiore al momento si registra a Cavenago Brianza: qui la grandine ha imbiancato alcune strade provocando un effetto neve e l’intensa pioggia ha trasformato alcune arterie in canali, tanto che alcune autovetture sono rimaste bloccate.