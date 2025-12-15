Un fortunato giocatore di Bernareggio ha vinto la bellezza di 500mila euro: "E pensare che era entrato in tabaccheria per tutt'altro"

Due minuti. Tanto è bastato a un fortunato giocatore per portarsi a casa la bellezza di mezzo milione di euro. La Dea Bendata fa tappa a Bernareggio. E più precisamente alla tabaccheria di via Leoni, dove lo scorso lunedì sono stati vinti ben 500mila euro.

“Gratta” cinque euro… e ne vince mezzo milione

Sì, avete letto bene: mezzo milione arrivato con un semplice «Gratta e Vinci» da 5 euro. E pensare che il vincitore era entrato in ricevitoria per tutt’altro:

“Era quasi l’ora di chiusura, verso mezzogiorno, quando è entrato questo signore – raccontano i titolari Giorgio Roncelli e Ilaria Lombardini, che hanno rilevato l’attività solamente tre anni fa – Ha chiesto una marca da bollo e gli abbiamo detto di avere pazienza, perché di solito la macchinetta che le stampa ci mette qualche minuto. Così, per ingannare l’attesa, ha chiesto un “Gratta e Vinci” e si è messo in un angolo aspettando che gli consegnassimo le marche”.

L’emozione dei titolari

Mai avrebbe pensato che quel foglietto, acquistato praticamente per caso, gli avrebbe cambiato la vita nel giro di pochi minuti: ù

“Quando ce l’ha riconsegnato per la verifica tremava. E quando l’abbiamo inserito nel sistema di vidimazione abbiamo iniziato a tremare anche noi. Non potevamo crederci. E’ stato tutto incredibile, anche perché non c’era mai stata una vincita così alta da noi, siamo rimasti impietriti”.

La notizia si è sparsa praticamente subito in paese, con l’identità del fortunato giocatore che però è rimasta ovviamente avvolta nell’anonimato:

“Non sappiamo nemmeno noi chi sia, era già venuto un paio di altre volte sempre per altri acquisti, ma nulla di più. Non è un giocatore abituale. Quando si è accorto di aver vinto davvero per poco non scoppiava a piangere. E noi con lui”.

Il mutuo… e le vacanze

E se se è vero che, verosimilmente, la vincita non gli permetterà di vivere di rendita (anche perché su di essa vige una tassazione immediata del 20%), altrettanto vero è che con quel gruzzolo potrà togliersi di dosso qualche bel peso. E perché no anche qualche sfizio: