Gratta e Vinci: a Seveso centrati due milioni di euro con “Super Numerissimi”. La Dea bendata ha fatto tappa all’Altopiano.

Gratta e Vinci: vinti due milioni di euro

Al Bar Stadio di via Cacciatori delle Alpi 46, all’Altopiano– segnala l’agenzia di stampa Agimeg – un Gratta e Vinci della serie “Super Numerissimi” ha regalato un premio da due milioni di euro.

Le altre due vincite importanti

Premio importante anche a Caronno Pertusella, in provincia di Varese, dove un giocatore ha centrato una vincita da 500mila euro grazie a un biglietto “Doppia Sfida Classic”. Il tagliando fortunato è stato acquistato in viale V Giornate 141. La serie di vincite si completa con il premio centrato a Cremona, dove un biglietto “Nuovo 50x” ha fruttato 100mila euro. La vincita è stata registrata in un punto vendita di via Dante 2. Complessivamente, le tre vincite hanno portato in Lombardia 2,6 milioni di euro.