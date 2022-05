Grave incidente sul lavoro alla St, i sindacati proclamano lo sciopero

Due ore di sciopero da effettuarsi alla fine di ogni turno. Questa la decisione assunta dalle principali sigle sindacali a seguito del grave incidente sul lavoro verificatosi nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 maggio, nello stabilimento della Stmicroelectronics di Agrate Brianza.

"Come appreso dagli organi di stampa, è accaduto un incidente sul lavoro nel cantiere di R3 nello stabilimento di StMicroelctronics di Agrate Brianza che ha visti coinvolti due lavoratori, i quali operando su un quadro elettrico sono stati folgorati da una scarica elettrica - si legge nel comunicato diffuso nella serata di ieri, giovedì 12 maggio - Uno dei due giovani lavoratori ha riportato gravi ustioni e per questo è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano; l’altro operaio è stato trasportato all’Ospedale di Vimercate. E' inaudito che a oltre sei ore dall'accaduto nessuno della direzione aziendale, tanto meno l'RSPP, abbia convocato i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza senza neanche coinvolgerli né informarli sui dettagli dell’accaduto. Una grave negligenza questa della Direzione aziendale accaduta altre volte in passato".