Grave infortunio alla Star per un giovane lavoratore, la denuncia di Cgil e Uil

Un grave infortunio occorso ad un giovane lavoratore assunto da poco più di tre mesi.

A denunciare quanto accaduto nello stabilimento della Star di Agrate Brianza, in via Matteotti, poco dopo la mezzanotte di ieri, mercoledì 6 aprile, sono state le sigle Flai Cgil e Uila Uil di Monza e Brianza attraverso un comunicato congiunto diffuso nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 aprile.

Il giovane lavoratore, 21enne, residente a Usmate Velate, impegnato nel turno di notte nel reparto produzione, è stato soccorso da un'ambulanza e trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Ha riportato gravi ferite ad una mano. E' stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Sul posto si sono portati anche i carabinieri.

Un evento che ha fatto scattare la protesta e la proclamazione di uno sciopero per la giornata di domani, venerdì 8 aprile.

"Non basta un veloce addestramento per tutelare i lavoratori neo-assunti - sottolineano ancora i sindacati - Non dobbiamo fermarci all’analisi delle dinamiche dell’infortunio per stabilire burocraticamente le responsabilità. L’analisi di quanto accaduto deve portare a interventi immediati, sia per accrescere la cultura della sicurezza, che non deve essere in nessun caso sostituita dagli interessi produttivi ed economici, sia per miglioramento continuo della sicurezza in fabbrica".