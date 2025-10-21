Prosegue l’attività di controllo della Polizia Locale di Seregno a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Nel corso di un’ispezione congiunta tra il Nucleo Annonario e il personale dell’ATS della Brianza, è stato sottoposto a verifica un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande situato nel quartiere Santa Valeria a Seregno.

Gravi carenze igienico-sanitarie: chiuso un locale in città

L’intervento, rientrante nei periodici controlli finalizzati alla tutela del consumatore, ha evidenziato gravi carenze igienico–sanitarie, con condizioni di sporcizia diffusa e scorretta gestione delle fasi di preparazione degli alimenti.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 1.300 euro e, su disposizione del personale dell’ATS, è stata imposta la chiusura immediata del locale fino al ripristino dei requisiti minimi igienico–sanitari previsti dalla normativa.

L’Amministrazione comunale e la Polizia Locale ricordano che il rispetto delle norme igieniche rappresenta un requisito imprescindibile per la sicurezza del consumatore e per la qualità dell’offerta commerciale della città.