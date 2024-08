"Gravi inadempienze", il Comune revoca la concessione al bar del Centro sportivo

"Ho una famiglia e ho investito tanto nel locale, datemi un’altra possibilità...". E’ rammaricato Daniele Sala, gestore del "Ghe Sem", il bar del Centro sportivo di Sovico, per il provvedimento adottato dal Comune nei suoi confronti.

Giovedì l’altro i Carabinieri del Nas - Nucleo Antisofisticazione e Sanità - hanno effettuato un sopralluogo ispettivo presso il bar-ristorante.

All’esito del controllo è stata successivamente disposta da Ats (l’Agenzia di Tutela della Salute) la chiusura dell’esercizio commerciale per questioni igienico-sanitarie e la risoluzione, da parte del Comune, del contratto di concessione sottoscritto lo scorso 3 marzo 2023.

"Il locale rappresenta un punto di incontro e aggregazioni per tanti giovani e non solo, che altrimenti non saprebbero dove andare - spiega Sala - Ma, da quando abbiamo aperto, ci troviamo continuamente a combattere contro chi vuole farci chiudere e continua a mandarci i controlli dei carabinieri e non solo. Giovedì mattina ci siamo visti arrivare Ats e Nas che hanno rilevato delle non conformità. Si trattava di due sughi non imballati e di alcuni affettati senza etichette. Per carità, errore nostro. Poi hanno trovato delle briciole nel forno delle brioches e in cantina due scarafaggi morti. Risultato: chiusura del locale".