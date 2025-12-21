L’ospedale di Desio è tra le strutture con migliore performance per gravidanza e parto nel rapporto Agenas 2025 – Programma Nazionale Esiti (PNE), pubblicato sui dati riferiti all’anno 2024.

Gravidanza e parto: il Pio XI tra i migliori d’Italia

Per l’area clinica «Gravidanza e Parto» il Pio XI figura tra i primi dieci in tutta Italia. «Questo risultato è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità – evidenzia il sindaco, Carlo Moscatelli – Sapere che il Punto Nascita è tra i migliori in Italia per qualità dell’assistenza a gravidanza e parto conferma il valore dei professionisti che ogni giorno operano con competenza e dedizione».

Un punto di riferimento importante per la natalità e «un presidio territoriale che funziona e fa la differenza nella vita delle persone», rimarca il primo cittadino, ricordando che l’Amministrazione comunale continuerà «a sostenere l’ospedale e a valorizzare servizi fondamentali, affinché Desio resti un punto di riferimento anche per le future generazioni». Al personale e ai medici che operano nel reparto sono arrivati i complimenti per il risultato dal direttore generale dell’Asst Brianza, Carlo Alberto Tersalvi.

«Mi complimento con tutto il personale sanitario che opera quotidianamente con dedizione in queste strutture, contribuendo a un sistema che è in grado di migliorare – le parole del direttore generale – Il rapporto PNE di Agenas non va interpretato come una classifica, ma come un fondamentale strumento strategico per la governance sanitaria, che ci aiuta a monitorare i progressi e a indirizzare il cambiamento verso obiettivi misurabili». Di conseguenza, l’impegno va avanti: «Continuiamo a lavorare per innalzare la qualità dell’offerta, mettendo sempre la persona e i suoi bisogni al centro della nostra attività», l’invito di Tersalvi.

Il dottor Armando Pintucci, direttore del reparto Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Desio, ha da parte sua puntualizzato: