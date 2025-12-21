L’ospedale di Desio è tra le strutture con migliore performance per gravidanza e parto nel rapporto Agenas 2025 – Programma Nazionale Esiti (PNE), pubblicato sui dati riferiti all’anno 2024.
Gravidanza e parto: il Pio XI tra i migliori d’Italia
Per l’area clinica «Gravidanza e Parto» il Pio XI figura tra i primi dieci in tutta Italia. «Questo risultato è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità – evidenzia il sindaco, Carlo Moscatelli – Sapere che il Punto Nascita è tra i migliori in Italia per qualità dell’assistenza a gravidanza e parto conferma il valore dei professionisti che ogni giorno operano con competenza e dedizione».
Un punto di riferimento importante per la natalità e «un presidio territoriale che funziona e fa la differenza nella vita delle persone», rimarca il primo cittadino, ricordando che l’Amministrazione comunale continuerà «a sostenere l’ospedale e a valorizzare servizi fondamentali, affinché Desio resti un punto di riferimento anche per le future generazioni». Al personale e ai medici che operano nel reparto sono arrivati i complimenti per il risultato dal direttore generale dell’Asst Brianza, Carlo Alberto Tersalvi.
«Mi complimento con tutto il personale sanitario che opera quotidianamente con dedizione in queste strutture, contribuendo a un sistema che è in grado di migliorare – le parole del direttore generale – Il rapporto PNE di Agenas non va interpretato come una classifica, ma come un fondamentale strumento strategico per la governance sanitaria, che ci aiuta a monitorare i progressi e a indirizzare il cambiamento verso obiettivi misurabili». Di conseguenza, l’impegno va avanti: «Continuiamo a lavorare per innalzare la qualità dell’offerta, mettendo sempre la persona e i suoi bisogni al centro della nostra attività», l’invito di Tersalvi.
Il dottor Armando Pintucci, direttore del reparto Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Desio, ha da parte sua puntualizzato:
«Un risultato di cui andiamo fieri tutti perché è il frutto di un lavoro di equipe che vede ogni giorno applicata collaborazione e dedizione da parte di un grande gruppo di ostetriche, ginecologi, anestesisti ed operatori socio sanitari. Un intero blocco parto che lavora per le donne e con le donne per garantire un’esperienza parto clinicamente ed emotivamente soddisfacente. Essere davanti agli ospedali milanesi è motivo di gratificazione per chi lavora ogni giorno nel nostro reparto».