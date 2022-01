La consegna

La cerimonia di consegna alla presenza dei cittadini col taglio del nastro. Anche la showgirl Annalisa Minetti tra i sostenitori.

Si è tenuta martedì 18 Gennaio la cerimonia, con tanto di taglio del nastro, d’inaugurazione del mezzo di trasporto per i cittadini di Desio, Carate Brianza e comuni limitrofi. In questa occasione “I Progetti del Cuore”, avviati da qualche tempo sul nostro territorio, hanno reso disponibile un mezzo di trasporto per le persone anziane e diversamente abili per garantire ai cittadini il servizio di trasporto sociale gratuito per i prossimi anni, durante i quali sarà gestito in maniera integrale: dall’allestimento del mezzo per il trasporto disabili, alla gestione delle spese (come ad esempio l’assicurazione compresa di copertura kasko).

Grazie a “Progetti del Cuore” la Croce bianca ha un nuovo mezzo per il trasporto disabili

A ricevere il mezzo è la Croce Bianca di Milano ODV Sezione di Besana/Carate Brianza che ha a disposizione un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto dei cittadini diversamente abili e in stato di necessità. Da sempre la Croce Bianca di Milano si occupa di aiutare le persone in difficoltà, come anziani o malati che ogni giorno hanno bisogno di assistenza. Il progetto è stato presentato martedì 18 Gennaio presso la sezione di Carate Brianza, in via Marengo, 4 e all’inaugurazione, per festeggiare l’arrivo del mezzo, era presente il Presidente della Sezione Besana/Carate Brianza Pierangelo Rossi, oltre che i volontari, le famiglie di tutti coloro che potranno usufruire del trasporto verso case di cura e la gestione dell’ordinaria quotidianità: “Avere un mezzo attrezzato per il trasporto dei nostri ragazzi è un qualcosa di eccezionale - hanno fatto presente le famiglie durante la cerimonia - che ci permette di avere finalmente una risposta alle nostre tante esigenze”.

"Un miglioramento importante"

“Per noi questo mezzo rappresenta un miglioramento importante - spiega il presidente di Croce Bianca di Milano sezione Besana/Carate Brianza, Pierangelo Rossi -. I mezzi che abbiamo utilizzato fino ad ora sono usurati, meglio affidarci a nuove macchine che permettano un comfort maggiore per i nostri ospiti e quest’ultimo sarà destinato al trasporto di utenti fragili, diversamente abili, persone che devono

sostenere delle visite mediche o bambini che hanno bisogno di essere accompagnati nelle varie strutture scolastiche. Diciamo che la nostra base operativa è a Carate, ma se occorre possiamo arrivare anche nei comuni limitrofi non avendo un vincolo di chilometri, ma principalmente cerchiamo di coprire le zone vicine. Mediamente facciamo dai 6 ai 10 spostamenti al giorno, ma ci sono dei giorni in cui si lavora di più in base alle esigenze e alle richieste. Vogliamo trovare dei finanziamenti per cercare di avere a disposizione mezzi sempre più adatti alle nostre esigenze, e a quelle di chi può usufruire di questo servizio. “Progetti del Cuore” ci ha aperto la porta e di questo siamo molto soddisfatti”.

Anche la showgirl Annalisa Minetti tra i sostenitori

A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, che aveva presentato l’iniziativa all’inizio nell’ambito dei “Progetti del Cuore”: “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i “Progetti del Cuore” come quello che si sta portando avanti a Desio, Carate Brianza e comuni limitrofi: la vocazione di questa iniziativa è di contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”.

Ed è stato proprio grazie alla partecipazione delle attività locali che si è potuta garantire l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende che hanno aderito, oltre a trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, hanno potuto sostenere e aiutare i membri più fragili della comunità.