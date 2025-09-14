Grazie al fiuto di Maya ritrovata una borsa rubata

E' stata restituita alla proprietaria, che ha ringraziato

Grazie alla cagnolina Maya recuperata a Desio una borsa rubata, che è poi stata riconsegnata alla proprietaria. Un bel gesto che ha per protagonista un quattrozampe e il suo padrone, Orazio Arienti, un pensionato desiano.

La borsa è stata recuperata nella piazzetta di fronte al Comune. Il pensionato stava passeggiando con la sua cagnolina quando è stato attirato dalla curiosità della bestiola per una borsa sotto una delle auto parcheggiate. L’autore del furto, infatti, per disfarsi della borsa, l’ha gettata sotto la macchina.

“Stavamo camminando verso il parcheggio – racconta Orazio Arienti – Mi sono accorto che Maya aveva visto qualcosa e così ho cercato di capire cosa fosse”. All’interno della borsa c’era il portafoglio con i documenti di una signora residente in città, che poi è stata avvisata del ritrovamento. La borsetta le era stata rubata proprio il giorno prima e pensava che non l’avrebbe più riavuta. Purtroppo i soldi non c’erano, ma i documenti sì. “Abbiamo contattato la signora e abbiamo restituito la borsa”, ha detto Arienti. Al pensionato e a Maya è arrivato anche il grazie da parte della proprietaria.