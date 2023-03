Grazie al vigile ecologico «beccati» 187 trasgressori a Giussano

Il servizio istituito dal Comune di Giussano in collaborazione con Gelsia a metà del 2021, sta dando i suoi frutti. L’anno scorso sono stati effettuati 753 accertamenti.

Controlli e sanzioni

Quasi 200 cittadini sono stati beccati a smaltire rifiuti in maniera impropria. La figura del vigile ecologico, istituita nel 2021, funziona: nel 2022 sono stati infatti emessi 187 verbali per irregolarità nella gestione dei rifiuti. Il servizio affidato dall’Amministrazione comunale di Giussano con gestione operativa a Gelsia Ambiente, è proseguito per l’intero arco del 2022 e confermato anche nel 2023. Un puntuale monitoraggio del territorio in materia di igiene urbana, con l’obiettivo di individuare e sanzionare comportamenti in palese violazione con le norme relative alla raccolta rifiuti.

In media 60 accertamenti al mese

Nel corso dell’anno scorso, da parte della Vigilanza ecologica sono stati effettuati 753 accertamenti, con una media di oltre 60 accertamenti al mese. Compito del vigile ecologico è quello di verificare il rispetto delle corrette modalità di raccolta differenziata e conferimento, nonché contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti.

Gli accertamenti hanno poi portato all’emissione di 187 verbali constatata la precisa responsabilità di individui per la mancata osservanza del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Anche attraverso questo strumento, l’Amministrazione ha posto in essere concrete azioni di prevenzione e repressione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti con l’obiettivo di mantenere la città decorosa e ordinata.

L'assessore

«I numeri relativi al servizio di vigilanza ecologica, fortemente voluto dall’Amministrazione ed entrato a far parte del nostro contratto di igiene urbana, dimostrano come questo sia un utile strumento per garantire corrette modalità di gestione del rifiuto e prevenire gli abbandoni sul territorio comunale – ha sottolineato l’assessore con delega all’Ambiente Giacomo Crippa – Nonostante i cittadini siano molto attenti alle tematiche ambientali e rispettino le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti, come evidenzia la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2022 che sfiora quota 80%, permangono comportamenti non corretti da parte di una ristretta minoranza che vanno ad intaccare gli sforzi degli altri cittadini e il decoro urbano».

L’operatore specializzato che viene incaricato da Gelsia Ambiente nel controllo dei sacchi segnalati come «non conformi» si occupa anche dell’ ispezione di quelli abbandonati così da risalire ai proprietari. Il suo compito è anche quello di verificare le infrazioni fra le quali il conferimento dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori o in contenitori non conformi e il non rispetto delle modalità di raccolta.